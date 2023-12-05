Tayland Milli Günü Ankara'da Kutlandı

Tayland Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ve Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugandhabhirom gibi önemli isimlerin katıldığı resepsiyonda, Tayland ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. yılı ve ikili ilişkilerin stratejik partnerlik seviyesine yükseltilmesi hedefi vurgulandı. Ayrıca, Tayland-Türkiye Ticaret Anlaşması müzakerelerinin bir an önce sonuçlandırılması umudu dile getirildi.

Tayland Milli Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde yapılan Tayland Milli Günü resepsiyonuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugandhabhirom ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Sugandhabhirom, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutlayarak, Tayland ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. yılında olunduğunu söyledi.

İkili ilişkilerin 2028'e kadar stratejik partnerlik seviyesine yükseltilmesi için tarafların çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Sugandhabhirom, Tayland Başbakanı Srettha Thavisin'in ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığına inandığını söyledi.

Sugandhabhirom, Ankara'da Türkiye ile Tayland arasında düzenlenen "Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı"nı hatırlatarak, Tayland-Türkiye Ticaret Anlaşması müzakerelerinin bir an önce sonuçlandırılmasını umduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcılığına dikkati çeken Sugandhabhirom, ülkesinin yardıma koştuğunu ve bundan gurur duyduklarını kaydetti.

Türkiye'nin Orta Doğu'da adil ve kalıcı barış için yürüttüğü çalışmaları takdir ettiklerini belirten Sugandhabhirom, "Pek çok dost gibi Tayland da ilgili Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuka dayanan iki devletli çözüme ve hem Filistin'in hem de Yahudi devletinin barış içinde bir arada yaşama hakkına inanmaktadır. Vatandaşlarımızın evlerine dönebilmeleri için esaretten kurtarılması konusunda Türkiye'ye değerli yardımlarından dolayı da minnettarız." ifadesini kullandı.

Sugandhabhirom, İstanbul ile Bangkok arasında direkt uçuşların başladığını belirterek, iki halkı yakınlaştıracak işbirliklerinin artmasını sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.