Tayland'ın Ankara Büyükelçisi, 2028'in ülkesinin Türkiye ile stratejik ortaklık yılı olmasını istiyor:

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Tayland'ın yeni Ankara Büyükelçisi Chaturont Chaiyakam, 2028'in ülkesinin Türkiye ile stratejik ortaklık kuracağı yıl olmasını hedeflediğini belirterek, "Savunma sanayi gündemimizin en önemli maddelerinden biri." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 8 Eylül'de güven mektubu sunarak Ankara'daki görevine başlayan Chaiyakam, Türkiye'deki izlenimlerini, hayatını ve iki ülke arasındaki ilişkileri AA muhabirine anlattı.

Chaiyakam, Türkiye'ye ilk kez 15 yıl önce İstanbul'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 3. Zirvesi için geldiğini ifade ederek, izlenimlerinin yakın zamana kadar sınırlı olduğunu söyledi.

Ankara'da şehri gezip dolaştığında, Türkiye'nin kaydettiği gelişimin kendisini şaşırttığını dile getiren Chaiyakam, otomotiv ve elektronik alanlarındaki gelişmelerin ilgisini çektiğini belirtti.

Chaiyakam, Türk ve Tayland halkı arasında karşılıklı etkileşimin sınırlı olmasına rağmen iki ülkenin birbirinin turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

"Türkiye büyük bir ülke ve öğrenilecek çok şey var"

Türkiye'de görev alacağını öğrendiğinde heyecanlandığını çünkü daha önce sadece bir kez Türkiye'de bulunduğunu hatırlatan Chaiyakam, Osmanlı tarihi hakkında bilgi sahibi olduğuna işaret etti.

Chaiyakam, Türkçe öğrenmek için henüz fırsat bulamadığını, Türkçede şimdilik sadece, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunarken duyduğu "merhaba asker" ifadesini bildiğini söyledi.

Türk kültürünü öğrenmeye çalıştığını dile getiren Chaiyakam, "Mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışıyorum çünkü Türkiye büyük bir ülke ve öğrenilecek çok şey var. Bu yüzden heyecan verici." diye konuştu.

Büyükelçi, Türk mutfağında en çok kebap türlerini ve humusu sevdiğini belirterek, Türkiye'de ülkesinin lezzetlerine erişimin sınırlı olduğunu ve bu konuda şaşkınlığını dile getirdi.

Chaiyakam, bu zamana kadar Kapadokya ve Antalya'yı ziyaret ettiğini söyleyerek, Kapadokya'nın yüksek bir potansiyeli bulunduğunu ancak ülkesinden gelen ziyaretçi sayısının az olduğunu, daha fazla tanıtılması gerektiğini vurguladı.

"Misafirperverliğiniz ve aileye verdiğiniz önem de Taylandlılarınkine çok benziyor"

Farklı coğrafyalarda yer alan iki ülkenin benzer kültürlere sahip olduğuna işaret eden Chaiyakam, sokakta "gelin çıkarma" kültürünü gördüğünü ve bunun ülkesindeki bir geleneği hatırlattığını söyledi.

Chaiyakam, Tayland'da damat tarafının düğün alanına gitmeden önce ailesiyle konvoya benzer şekilde gelin evine gittiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de buna şahit oldum, Türkiye'deki düğünler eğlenceli geçiyor, tıpkı Tayland'daki gibi. Misafirperverliğiniz ve aileye verdiğiniz önem de Taylandlılarınkine çok benziyor. Hatta yemek paylaşma geleneği bile kültürümüzdeki o çok eşsiz uygulamayla büyük benzerlik gösteriyor."

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 1958'e dayanıyor

Türkiye-Tayland arasındaki diplomatik ilişkilerin 1958'de tesis edildiğini anımsatan Chaiyakam, 2028'de 70'inci yıl dönümünün kutlanacağını duyurdu.

Chaiyakam, Thai ve Türk halkı arasındaki ilişkilerin ve ticaret alanındaki gelişmelerin beklenen düzeyin altında olduğunu ifade ederek, "Ticaret hacmi şu anda sadece 2 milyar dolar civarında olduğu için bu durum iki ülkenin potansiyelini yansıtmıyor." dedi.

İki yönlü ticaretin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Chaiyakam, turizm alanında da potansiyel olduğunu ve daha fazlasının olması gerektiğini söyledi.

"2028'i, Tayland ve Türkiye'nin stratejik ortaklık kuracağı yıl olarak hedefliyoruz"

Chaiyakam, diplomatik ilişkilerin tesisinin kutlanması adına 2028'de çok sayıda program ve etkinliğin yapılabileceğini vurgulayarak, "Şu anda bakanlar düzeyinde, ortak ekonomi ve ticaret komisyonu toplantımız mevcut ancak biz bunu dışişleri bakanları düzeyine yükseltmek istiyoruz. Böylece bakanlar, siyasi, ekonomik ve diğer jeopolitik konular ya da farklı işbirliği alanları dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki meseleleri ele alabilir." diye konuştu.

Ortak komisyon olarak adlandırılan yapının çok yakın bir zamanda, 2027'nin başlarında kurulmasını beklediğini dile getiren Chaiyakam, iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalarda bulunduğunu kaydetti.

Chaiyakam, 21 Temmuz'da Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye ile ASEAN arasında Diyalog Ortaklığı kurulması kararı alındığını hatırlatarak, hem bu vesileyle hem de Türkiye-Tayland diplomatik ilişkilerinin tesisi dolayısıyla üst düzey temaslar düzenlenebileceğine dikkati çekti.

Chaiyakam, ASEAN Zirvesi'nde Türkiye'nin Diyalog Ortağı statüsüne layık görülmesine ilişkin, "Tayland açısından bakıldığında, bunun her iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmesi adına bir ivme yaratacağını düşünüyorum." dedi.

Büyükelçi, "2028'i, Tayland ve Türkiye'nin stratejik ortaklık kuracağı yıl olarak hedefliyoruz." dedi.

İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'da havacılık alanında büyük bir merkez konumunda olduğuna işaret eden Chaiyakam, Tayland'ın da Güneydoğu Asya ana karasında bir merkez konumunda olduğunu belirtti.

"Savunma sanayisi de gündemimizin en önemli maddelerinden biri"

Chaiyakam, Türk Hava Yollarının ve Thai Airways'in stratejik işbirliğine imza attığını hatırlatarak, Thai Airways'in İstanbul'a günde bir veya iki uçuşu, Türk Hava Yollarının da Bangkok'a günde birkaç uçuşu olduğunu vurguladı.

Bu tür faaliyetler ile iki halkın birbirini daha yakından tanıyabileceğini ve bilgi sahibi olabileceğini dile getiren Chaiyakam, bu konuda elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Chaiyakam, savunma sanayi alanındaki işbirliğine değinerek, "Savunma sanayisi gündemimizin en önemli maddelerinden biri." dedi.

Tayland'dan üst düzey yetkililerin Türkiye'deki savunma sanayi şirketleriyle görüşmek üzere ziyaretler gerçekleştirmesinin teşvik edileceğini belirten Chaiyakam, şunları kaydetti:

"Kasımda, Tayland Donanması'ndan üst düzey bir heyetin Türkiye'deki çeşitli sanayi tesislerini incelemek üzere gelmesini planlıyoruz, ayrıca ortak projeler yürütmek amacıyla bazı şirketlerle görüşmelerimiz sürüyor. Bu konudaki gelişmeleri ilerleyen dönemde sizlerle paylaşacağız."

Kaynak: AA