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Tatvan'da 15 Temmuz anma programı düzenlendi

Tatvan'da 15 Temmuz anma programı düzenlendi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, milletin direnişinin Çanakkale ruhunun ve Malazgirt inancının yaşadığının kanıtı olduğunu vurguladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

İlçe meydanında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin püskürtülmesi olmadığını belirterek, "15 Temmuz'da milletin gösterdiği direniş, Çanakkale ruhunun, Kuva-yi Milliye şuurunun ve Malazgirt inancının bu topraklarda hala taptaze ve diri yaşadığının en büyük kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Program, camilerden sela okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir
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