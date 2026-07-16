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Zincir market şubesinde ölüme davetiye! Tarihi geçmiş 135 gıda reyondan indirilmedi

Zincir market şubesinde ölüme davetiye! Tarihi geçmiş 135 gıda reyondan indirilmedi
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir zincir market şubesinde yapılan denetimde, tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü bulundu. İşletmeye 3 bin 705 lira ceza kesildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde şikayet üzerine denetlenen zincir marketin şubesinde tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın şikayeti üzerine Turgutreis Mahallesi Silifke Caddesi'ndeki zincir marketin şubesine giderek denetim yaptı.

TARİHİ GEÇMİŞ 135 GIDAYI SATMAYA DEVAM ETTİLER

Reyonları inceleyen ekipler, son kullanma tarihi geçmiş 135 gıda ürünü olduğunu tespit etti.

Markete, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 lira ceza uygulandı.

Toplanan ürünler, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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