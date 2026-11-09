Tatlı Maya filmi Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi, 20 Kasım'da vizyona girecek

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "14. Boğaziçi Film Festivali" kapsamında yönetmen Biket İlhan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Tatlı Maya" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Festivalin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde gösterilen filmin ardından Atlas 1948 Sineması'nda söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide izleyicilerin sorularını yanıtlayan İlhan, sinema kariyerinde genellikle yakın tarihe odaklanan filmler yaptığını belirterek, "Tatlı Maya" ile ilk kez farklı tonda bir hikaye ele aldığını söyledi.

Dünyada artan sevgisizlik ve ayrımcılık ortamından rahatsızlık duyduğunu dile getiren İlhan, şunları kaydetti:

"Artık öyle bir dönem yaşıyoruz ki, sadece ülkemizde de değil bütün dünyada, hoşgörünün olmadığı, ayrımcılığın yapıldığı bir dönem. Çok yadırgadığım bir ortamdayım diye hissettim. Benim jenerasyonumun yaşadığı şeyler o kadar güzeldi ki biz böyle ayrışmayı bilmezdik. Mahallelerde olsun, kasabalarda, şehirlerde çok güzel bir ortam vardı. Herkes birbirine saygı ve sevgi gösterirdi. Belki onların özlemiyle zamansız bir film yapmak istedim. Bu (hikaye) bugün mü geçiyor, 10 yıl önce mi diye düşünmeden izleyeceğiniz bir film olsun istedim. Hoşgörünün olduğu, ön yargılara karşı üç kadının direnişi, dayanışması ve umudun her zaman var olduğu bir hikaye. Aslında biraz da göçmen hikayesi gibi görünüyor ama ben onun üstüne basmak istemedim. Amacım insanların bir şekilde umut vermesi ve sevgi içinde yaşamayı öğrenebilmeleriydi."

"Zorluklara karşı mücadele etmeyi ve umudu korumayı anlatıyoruz"

Filmin başrol oyuncularından Ayça Bingöl, Biket İlhan ile çalışmanın kendisi için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu dile getirerek, "Bu yaşında hala sete çıkıp film çekebilen bir kadın yönetmenle birlikte yürümek istedim. Kadın hikayelerini her zaman önemsiyorum. Sinemada da çok daha fazla kadın hikayelerine alan açılmasını önemsiyorum." dedi.

Canlandırdığı karakter ile ilgili de konuşan Bingöl, "Canlandırdığım Nazan karakteri için fırın köklerini saldığı yer. Karakterin o fırında genç bir kadına ve bebeğine kapılarını açması, zorluklara karşı birlikte omuz vermesi çok kıymetliydi. Hayat hiçbir zaman sütliman değil, zorluklara karşı mücadele etmeyi ve umudu korumayı anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Erdem Kaynarca da Biket İlhan ile çalışmanın kendisi için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu söyleyerek, filmde canlandırdığı zabıta karakterine dair, "Karakterin iç yapısı, pozitif kalması ve sevgisi, filme erkeğin dünyada konumlanması gerektiği yerden bir ilham veriyor diye düşünüyorum." diye konuştu.

Dünyada gelişmiş medeniyetin en önemli göstergelerinden birinin misafirperverlik ve kabul görmek olduğunu belirten Kaynarca, filmin bu anlamda masalsı bir ilham verdiğini aktardı.

Filmin ortak yapımcılığını ve özgün müziklerini üstlenen Yalçın Akyıldız ise "Temaları düşündüm ama yerleri konusunda beraber tercihler yaptık. Müziğin fazla boğmaması konusunu önemsiyorum. Hissettiğimiz yerde, doğru yerlerde ve Biket Hanım'ın dünyasına müzikle destek vermeye çalıştım." dedi.

Senaryosunu Nihan Belgin ve Nazlı Pınar Ünlü'nün kaleme aldığı "Tatlı Maya" filminin oyuncu kadrosunda ayrıca Cansu Tosun, Suna Yıldızoğlu, Emre Altuğ, Erdem Ergüney ve Fatih Serdar Yılmaz yer alıyor.

Dünya prömiyerini 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapan ve festival yolculuğunu 14. Boğaziçi Film Festivali ile sürdüren film, 20 Kasım'da vizyona girecek.

Film, küçük bir kasabada "Tatlı Maya" adındaki tek kişilik küçük fırını işleten Nazan'ın hayatının, kapısına çaresizce gelen Suriyeli genç bir kadın olan Rana ile kesişmesini ve ikili arasında kurulan insanı bağları konu alıyor.

Kaynak: AA