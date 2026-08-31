Haberler

Girne'de Yolcu Gemisi Faciası: 8 Ölü, 18 Kayıp

Girne'de Yolcu Gemisi Faciası: 8 Ölü, 18 Kayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Girne'den Mersin Taşucu'na giden yolcu gemisi alabora oldu. 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayıp. Taşucu Limanı'nda kriz masası kuruldu, ailelere psikososyal destek veriliyor, feribot seferleri iptal edildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan açılan yolcu gemisinin alabora olup, batmasının ardından kriz masası kurulan Mersin'in Taşucu Limanı'nda bekleyiş sürüyor.

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kısa süre sonra alabora oldu. Kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 241 yolcu kurtarıldı, kaybolan 18 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.

YOLCU YAKINLARI İÇİN DESTEK

Öte yandan Taşucu Limanı'nda Mersin Valiliği'nce çalışma başlatıldı. Kriz masası oluşturulan limanda tedbir amaçlı AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri hazır bulunduruldu. Limana gelen Mersin Valisi Atilla Toros ve Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, ilgili kurumların yöneticileriyle görüştü. Bazı aileler, limanın yolcu terminaline gelerek bilgi aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de yolcu yakınları için 'Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek' ekipleri görevlendirilerek destek sundu. Ayrıca rahatsızlanan aile yakınlarına sağlık hizmeti verildi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Ayrıca Taşucu Limanı'ndan Kıbrıs'a gitmek isteyen vatandaşların, feribot seferlerinin durdurulması nedeniyle bekleyişi devam ediyor. Liman yolcu terminaline gelen yolcular, seferlerin ne zaman başlayacağını öğrenmek için yetkililerle görüşüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Uygun fiyatlı Togg! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! 'Vatandaşlık' itirafı

Düsseldorf'taki bina mercek altında! Paranın kaynağını açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, bu fakülteler kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı, bu fakülteler resmen kapatıldı
Milli yıldızmız ABD'ye 16 valizle döndü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bu valizlerin sahibini tanımayan yok! Türkiye'den böyle ayrıldı
34,7 milyon araç sahibi için yarın her şey değişiyor! Tek numara yeterli

Milyonlarca araç sahibi dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Hırsızlık için girdikleri binada 3 aylık ceset buldular

Hırsızlık için girdiği binada hayatının şokunu yaşadı
Aile arasındaki tartışma ölümle bitti! Baba öldü, oğlu tutuklandı

Baba-oğul arasındaki tartışma ölümle bitti!
Dünya KKTC’nin acısını paylaşırken Rum kesiminden skandal yorumlar! İngiliz vekil isyan etti

KKTC yasa boğuldu, onlar ölümlere sevindi! Tepkiler çığ gibi
Otomobil seraya uçtu! Karı koca aynı kazada hayattan koptu

Seraya uçan otomobilde korkunç son