Girne'de Yolcu Gemisi Faciası: 8 Ölü, 18 Kayıp

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan açılan yolcu gemisinin alabora olup, batmasının ardından kriz masası kurulan Mersin'in Taşucu Limanı'nda bekleyiş sürüyor.

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kısa süre sonra alabora oldu. Kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 241 yolcu kurtarıldı, kaybolan 18 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.

YOLCU YAKINLARI İÇİN DESTEK

Öte yandan Taşucu Limanı'nda Mersin Valiliği'nce çalışma başlatıldı. Kriz masası oluşturulan limanda tedbir amaçlı AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri hazır bulunduruldu. Limana gelen Mersin Valisi Atilla Toros ve Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, ilgili kurumların yöneticileriyle görüştü. Bazı aileler, limanın yolcu terminaline gelerek bilgi aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de yolcu yakınları için 'Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek' ekipleri görevlendirilerek destek sundu. Ayrıca rahatsızlanan aile yakınlarına sağlık hizmeti verildi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Ayrıca Taşucu Limanı'ndan Kıbrıs'a gitmek isteyen vatandaşların, feribot seferlerinin durdurulması nedeniyle bekleyişi devam ediyor. Liman yolcu terminaline gelen yolcular, seferlerin ne zaman başlayacağını öğrenmek için yetkililerle görüşüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı