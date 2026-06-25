Haberler

Taşova'da çocuk şenliği düzenlendi

Taşova'da çocuk şenliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya’nın Taşova ilçesinde İyilik Hareketi Derneği tarafından düzenlenen şenlikte çocuklar palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayıp Osmanlı şerbeti, pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramıyla eğlendi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde İyilik Hareketi Derneği tarafından çocuklar için şenlik düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte bir araya gelen çocuklar, palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.

Programda çocuklara Osmanlı şerbeti, pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram edildi.

İyilik Hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, tüm öğrencilere iyi tatiller diledi.

Çocukların yaz dönemini spor, Kur'an ve eğitim kurslarıyla verimli geçirmelerini temenni eden Özdemir, "Vatana, millete hayırlı güzel çocukları burada görmek bizler için ayrı bir güzellik. Önemli olan neyi paylaştığınız değil, kimle paylaştığınızdır. Allah evlatlarınızla güzellikleri paylaşmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, çocukların eğlenceli aktiviteleriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Erdoğan, üç belediye başkanına daha AK Parti rozeti taktı

Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor

Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor
Torreira ilk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş

İlk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor

Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde
HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde

Onlar da AK Partili oluyor! Genel Merkez'e böyle giriş yaptılar

Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti

Kahreden haber! 3 engelli kardeş feci şekilde can verdi
Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük