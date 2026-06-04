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Taşköprü'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi

Taşköprü'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' etkinliği düzenlendi
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Sağlık Bakanlığı ve MEB iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında öğrencilere teknoloji bağımlılığı, hijyen, sağlıklı beslenme ve acil sağlık hizmetleri konularında eğitim verildi, resim yarışması düzenlendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Alatarla İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere teknoloji bağımlılığı, hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı, UMKE araç ve ekipmanları ile 112 Acil Sağlık hizmetlerinde uygulanan fermuar sistemi hakkında bilgi verildi.

Taşköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi personelince gerçekleştirilen program kapsamında öğrencilere çeşitli broşür ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Etkinlikte ayrıca 4. sınıf öğrencileri arasında "sağlıklı beslenme" temalı resim yarışması düzenlendi. Yarışmada başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Programla çocuklarda sağlık bilincinin geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amaçlandı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
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