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Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif

Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif
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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın transfer listesindeki isimlerden biri de milli futbolcu Zeki Çelik oldu. Roma ile yollarını ayıran deneyimli sağ bek için resmi teklif yapıldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, savunma hattını güçlendirmek için milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine aldığı iddia edildi.

ROMA'DAN AYRILDI, TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Roma ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu konumuna gelen Zeki Çelik'in kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu oldu. 29 yaşındaki sağ bekin gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı belirtildi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI İDDİASI

İddialara göre Aziz Yıldırım ve ekibi, milli futbolcu için resmi teklifini iletti. Seçilmesi halinde kadro planlamasında değişikliğe gitmeyi düşünen Yıldırım'ın, mevcut sağ bek Nelson Semedo ile devam etmeyi düşünmediği ve Zeki Çelik transferine öncelik verdiği öne sürüldü.

3 YILLIK SÖZLEŞME PLANI

Aziz Yıldırım yönetiminin göreve gelmesi halinde Zeki Çelik ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı hedeflediği ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun yerli oyuncu havuzuna katkı sağlayacak önemli bir hamle olarak görüldüğü aktarıldı.

JUVENTUS VE MARSİLYA DA DEVREDE

Zeki Çelik'in talipleri arasında yalnızca Fenerbahçe bulunmuyor. Milli futbolcunun durumunu Juventus ve Marsilya'nın da yakından takip ettiği belirtildi. Bu nedenle transfer yarışında sarı-lacivertlileri zorlu bir sürecin beklediği ifade ediliyor.

45 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geride kalan sezonda 45 resmi karşılaşmada görev yapan Zeki Çelik, istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Milli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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