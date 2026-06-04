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İstanbul Valisi Gül "Sıfır Atık Festivali" alanını ziyaret etti

İstanbul Valisi Gül 'Sıfır Atık Festivali' alanını ziyaret etti
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İstanbul Valisi Davut Gül, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali'ni ziyaret etti. Festivalde çocukların sıfır atık bilinci kazanması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açan "Sıfır Atık Festivali"ndeki stantları gezdi.

Vali Gül, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen "Sıfır Atık Festivali" alanında yetkililerden bilgi aldı.

Kurulan stantları gezen Vali Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1-7 Haziran'da kutlanan "İstanbul Sıfır Atık Haftası" kapsamında şehrin 39 ilçesinde 1500'ü aşkın etkinliğin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gül, "Bu haftanın içinde iki önemli etkinlik daha var. Biri yapılacak olan Sıfır Atık Forumu, diğeri de içinde bulunduğumuz Sıfır Atık Festivali. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarımız, vatandaşlarımız, herkes burada. İstanbul'da, Nüfus ve Aile 10 Yılı'na uygun şekilde çocukların, gençlerin aileleriyle birlikte vakit geçirilebileceği, para harcamayacakları bir ortam oluşturulmuş." dedi.

Festivalin çocuklara önemli bir deneyim kattığını söyleyen Gül, "Çocuklarımızın, gençlerimizin ilgileri çok fazla. Bu işleri koordine eden başta saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere Sıfır Atık Vakfımızın kıymetli Başkanı Samed Bey'e ve tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çocuklar için festivalde çeşitli etkinliklerin olduğunu dile getiren Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar, kitaptan gördükleri, kulaktan duydukları meseleleri burada deneyimleyerek yaşayacaklar. Oyun oynarken aynı zamanda sıfır atık bilincine ulaşacaklar. İsraf etmemeyi, kaynakların verimli kullanılması gerektiğini öğrenecekler ama bunu yaparken de sıkılmadan yapacaklar. Akşam konserlerimiz, oyunlarımız olacak. İstanbullu hemşehrilerimize önerim, bu 4 günü dolu dolu geçirsinler."

Kaynak: AA / Şaduman Türkay
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