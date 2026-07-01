Taşkent'te medya diplomasisi: Haberler.com'dan üst düzey temaslar

Dünya medyasından birçok önemli haber ajansı ve uluslararası yayın kuruluşunun davetli olarak yer aldığı forumda, Türkiye'yi temsilen davet edilen medya kuruluşları arasında Haberler.com da yer aldı. Haberler.com Global Ekonomi Haberleri Danışmanı Mehmet Faruk Ertekin, forum süresince üst düzey devlet yetkilileri, uluslararası kuruluş temsilcileri ve yatırım çevreleriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

Program kapsamında Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdülaziz Akkulov, Özbekistan Eski Dışişleri Bakanı Vladimir Norov ve Özbekistan Stratejik Reformlar Ajansı Başkanı Abdullah Abdulkadirov ile birebir kapsamlı röportajlar gerçekleştirildi.

Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdulaziz Akkulov (Solda)

Abdülaziz Akkulov, Özbekistan'ın turizm potansiyelini artırmaya yönelik yürütülen çalışmaları, uluslararası otel ve restoran markalarının ülkeye kazandırılmasına yönelik projeleri ve turizm yatırımlarını geliştirmeye dönük hedefleri anlattı.

Özbekistan Eski Dışişleri Bakanı Vladimir Norov (Sağda)

Vladimir Norov ise Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluk ve stratejik ortaklığın önemine dikkat çekerek siyasi ve ticari iş birliklerinin geliştirilmesi, bölgesel istikrar ve yapay zekânın gelecekteki rolü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Özbekistan Stratejik Reformlar Ajansı Başkanı Abdullah Abdulkadirov (Solda)

Abdullah Abdulkadirov da Türkiye'nin Özbekistan'ın kalkınma sürecindeki önemli ortaklarından biri olduğunu, bugüne kadar gerçekleştirilen reformlarda Türkiye'nin katkılarının değerli olduğunu ve iki ülke arasındaki iş birliklerinin daha da artırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Özbekistan'ın son yıllarda yatırım ortamını güçlendiren önemli reformlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Forum kapsamında ayrıca düzenlenen Türkiye–Özbekistan İş Forumu'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Özbekistanlı üst düzey yetkililer iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Haberler.com'un gerçekleştirdiği temaslarda medyanın ekonomik, kültürel ve tarihi alanlarda ülkelerin uluslararası tanıtımındaki stratejik rolü öne çıktı. Taraflar; ticaret, yatırım, turizm, kültür, teknoloji ve yapay zekâ alanlarında kısa, orta ve uzun vadeli ortak çalışma planları üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Haberler.com