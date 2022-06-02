Taşıt Kanunu'na muhalefetten yargılanan eski belediye başkanı: Tek işlem bize yapıldı - Haberler

İZMİR'in Konak ilçesinin eski belediye başkanı Sema Pekdaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 2017'de düzenlenen 'Adalet Yürüyüşü'ne belediye ikram aracını gönderdiği gerekçesiyle hakkında '237 sayılı Taşıt Kanunu'na muhalefet'ten 1 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Pekdaş, "Aynı aracı Soma'daki maden kazasına da gönderdim. Sadece biz değil bütün belediyeler ikram aracı gönderdi ancak tek işlem bize yapıldı" dedi.

Eski Konak Belediye Başkanı Pekdaş hakkında, 2017 yılındaki 'Adalet Yürüyüşü'ne belediye ikram aracını gönderdiği gerekçesiyle '237 sayılı Taşıt Kanunu'na muhalefet' suçundan İzmir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması, bugün yapıldı. Duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya Sema Pekdaş'ın yanı sıra CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve partililer katıldı.