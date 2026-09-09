Taş değirmende 4 kuşak tahin üretiyorlar

BURSA'da Hasan Tahsin Helvacı'nın 1900'lü yılların başında başladığı tahin ve helva üretimi, aileden 4'üncü kuşak Hakan Helvacı (41) tarafından Tarihi Çukur Han'da sürdürülüyor. İki katlı handaki 32 metrekarelik dükkanda, 1935 yılından bu yana aynı ailenin ellerinde taş değirmende devam eden tahin üretimi, teknolojik gelişmelere yenik düşmeyen geleneksel üretim anlayışını günümüze taşıyor.

Yenişehir ilçesinde Hasan Tahsin Helvacı'nın 1900'lü yılların başında başladığı tahin ve helva üretimi, 4'üncü kuşak tarafından 91 yıldır Tarihi Çukur Han'da sürdürülüyor. Sultan 2. Murad döneminde Yıldırım Bayezid'in damadı Buharalı Emir Efendi tarafından 15'inci yüzyılın başlarında yapılan iki katlı handaki 32 metrekarelik dükkanda, 1935 yılından bu yana aynı ailenin ellerinde taş değirmende devam eden tahin üretimi, teknolojik gelişmelere rağmen geleneksel üretim anlayışını günümüze taşıyor. Büyük dedesinin Yenişehir ilçesinde başlayıp, Bursa'ya taşıdığı geleneksel üretimi kardeşi Cenk Helvacı ile birlikte 4'üncü kuşak olarak sürdüren Hakan Helvacı, "Ürünlerimiz yüzde 100 doğal ve katkısızdır. Susam, tahin, helva, haşhaş ezmesi imalatı yapıyoruz. Tahinimiz orijinal ve sadece susamdan yapılıyor" dedi.

'AYNI DÜKKANDA 91 YILDIR DEVAM EDİYORUZ'

İşletmede fıstıklı, sade ve kakaolu helva çeşitlerinin de bulunduğunu belirten Hakan Helvacı, "Bu mesleğe büyük dedemiz Hasan Tahsin Helvacı, Yenişehir ilçesinde başlayarak ilk adımları atıyor. Buradan sonra ise 1935'te Çukur Han'da bulunan şu anki yerinde helvacı açarak, taş değirmende üretim yapmaya devam ediyor. Ardından babamın babası Süleyman Sami Helvacı'nın işletmeye devam ettiği dükkanda, dedemden sonra babam Fatih Helvacı ve biz Hakan ve Cenk Helvacı olarak aynı dükkanda 91 yıldır devam ediyoruz. 4'üncü kuşak olarak devam ediyoruz ve inşallah devamında da sürdürmek istiyoruz. Üretimin büyük kısmını Uluyol Caddesi'ndeki imalathanemizde yapıyoruz" diye konuştu.

'ESNAFLIK KÜLTÜRÜNÜ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

İşletme kadar müşterilerinin de eski olduğunu belirtene ve kendilerini tercih eden 3'üncü kuşak müşterilerinin de bulunduğunu söyleyen Helvacı, "Bazı müşterilerimiz, 'Beni buraya çok küçükken annem getiriyordu, babam getiriyordu, dedem getiriyordu' diyor. Onları gördükçe mutlu oluyorum. Biz de o dönemin sıcaklığını hissettirmeye çalışıyoruz. Güler yüzlü, saygılı, sevecen olmaya çalışıyoruz. Eski kültürümüzü, esnaflık kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz. Onlardan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. İlk defa işletmemize gelen bazı müşteriler, 'Biz burayı niye görmemişiz' diyebiliyor" ifadelerini kullandı.

'DOĞAL HELVA BİR HAFTADA TÜKETİLMELİ'

Dedeleri ve babasından gördükleri esnaflık kültürünün yanı sıra katkısız üretimi de günümüze taşıdıklarını söyleyen Helvacı, şöyle konuştu:

"Baba ve dedelerimizden aldığımız 'doğallık' öğüdü ile esnaflık kültürünü 130 yıldır devam ettirmeye çalışıyoruz. Doğallığa önem veriyoruz ve ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi yoktur. Babamızdan gördüğümüz gibi devam ediyoruz. Teknolojiden faydalanmak güzel bir şey ancak her şeyi en doğal haliyle, insan eliyle yapmak kadar güzel bir şey yok. Marketlerdeki helvalara katkı maddeleri giriyor ve uzun ömürlü saklanabiliyor. Çünkü doğal helva, iki günde yağını salar. Helvamızda sadece tahin ve toz şeker var. Müşterilerimize 1 hafta içerisinde bizden aldıkları ürünleri tüketmelerini öneriyoruz."

'DOKTOR TAVSİYESİYLE GELİP, KATKISIZ ÜRÜNLERİMİZDEN ALIYORLAR'

Eşinin 4'üncü kuşak mesleğine işletmede çalışarak yardımcı olan Fatma Helvacı (42) ise "Eşimle 8 yıldır evliyim ve 4 yıldır yardıma geliyorum. Tahin doldurarak onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Doktor tavsiyesiyle işletmemize gelip, katkısız ürünlerimizden alan müşterilerimiz var. Bir müşterimiz, 'Benim çocuğum havale geçirmişti. Doktor bey özellikle sizi tavsiye etti' dedi. Havale geçirdikten sonra bebeklere tahin yedirilmesi gerektiğini, gelişimlerinde daha faydalı olduğunu söyledi. Burada müşteri böyle yüksek sesle söylediğinde daha bir gururlandık ve mutlu olduk. Mide kanseri olan ve sürekli gelen müşterilerimiz var. Bazı müşterilerimiz kemoterapi tedavilerinin azaldığını söylüyor. Bunları duydukça babam, eşim ve kardeşim adına gururlanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı