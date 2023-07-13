Tartıştığı husumetlisini atölyesinde öldüren sanık: Amacım konuşmaktı

KOCAELİ'de, Savaş Taş'ın kendi tekstil atölyesinde silahla vurulup öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanık Fırat Ceylan, yargılandığı davanın ilk duruşmasında, "Amacım konuşmaktı, keşke bu olaylar yaşanmasaydı" dedi. Taş'ın eşi Pınar Taş ise sanığın söylemlerinin doğru olmadığını söyledi. Duruşma ertelendi. Savaş Taş'ın tekstil atölyesine gitti. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Savaş Taş, tabancayla vuruldu. Ambulansla, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, Fırat Ceylan ve R.C.'yi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen Fırat Ceylan tutuklandı, R.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Savaş Taş'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Fırat Ceylan, "Pandemide Doğubayazıt'a eldiven yapmak için fabrika kurmak istedik. Savaş ile tanıştık. Bize yardımcı olabileceğini, bu işte para olduğunu söyledi. Kendisinden sıfır makine satın almak istedik. Ancak bize ikinci el makine sattı. Bu durumu öğrenince kendisine sorduğumuzda ise kabul etmedi. İşte tecrübesiz olduğumuz için kendisine güvendik. Makineden dolayı sürekli sıkıntı yaşadık, seri üretime geçemedik. Bu konuyu her dile getirdiğimizde kabul etmeyerek üstünü kapatıyor ve bizi erteliyordu" dedi.<Savaş Taş'ın eşi Pınar Taş ise sanığın söylemlerinin yalan olduğunu belirterek, "Ticaret olmuyorsa, nasıl eleman çalıştırıyordu? Onun yüzünden birçok yerde icralık oldum. Olay günü oradaydım, çoğu şeye şahit oldum. Fırat Ceylan, ağabeyi R.C. ile ofise geldi. 10 dakika geçmeden kavga sesleri geldi. İçeri girdiğimde eşimin yüzü kan içindeydi, onu darbediyorlardı. Şahısları ikna edip dışarı çıkarmaya çalıştım. Eşimin kendilerini dolandırdığını söylediler. Bunlarda doyumsuzluk var. Makine kurulumu yaptık ve anahtarı teslim ettik. Makinenin sistemiyle oynadılar. Ham maddeyi bir türlü tutturamadıklarını söylediler. Ucuz kumaşla kaliteli ürün çıkarmaya çalıştılar ve sonuç böyle oldu. Fırat Ceylan, ana avrat küfretti. Herkes ticaret yapıyor. Bu şekilde olmamalıydı" diye konuştu.<Savaş Taş'ın babası Aydın Taş ise "Sanık bana söyleseydi evi, arabayı ben ona verecektim. Eline ne geçti? Ailemizi perişan ettin" dedi.< Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nazım Özgün Erbulan Savaş Taş Kocaeli Fırat Güncel Haberler