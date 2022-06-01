TARSUS'TA MAHALLEDEN GEÇEN KANALDAKİ SU KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ; İNCELEME BAŞLATILDI - Haberler

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TARSUS'TA MAHALLEDEN GEÇEN KANALDAKİ SU KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ; İNCELEME BAŞLATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir mahalleden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kanaldaki su, kırmızı renge büründü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir mahalleden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kanaldaki su, kırmızı renge büründü. Yetkililer bölgede inceleme başlattı.

İlçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait kanaldaki su, bilinmeyen nedenle bir süre kırmızı renge büründü. Akıntının ardından kırmızı renk dağıldı ve su yeniden berraklaştı. Kimyasal atık veya hayvan kesimi şüphesi üzerinde duran yetkililer, bölgede inceleme başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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