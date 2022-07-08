'Tarlamı bedelsiz ekip biçtin' cinayeti sanığına 36 yıl hapis cezası

BURSA'da cezaevindeyken 1,5 dönüm tarlasını hiçbir bedel ödemeden ekip biçmekle suçladığı Mustafa Toğrul'u (60) öldürüp, Ali Kesel'i (65) de ağır yaralayan Rüstem Özay, 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Temmuz 2019'da Nilüfer ilçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 2013'de karıştığı ölümlü trafik kazası sonrası hakkında açılan davada hapis cezası alan ve 4 yıl cezaevinde kalan Rüstem Özay, tahliyesinden sonra cezaevindeyken tarlasının Mustafa Toğrul ile Ali Keser tarafından ekilip, biçildiğini öğrendi. Meydanda karşılaşan taraflar arasında bu nedenle çıkan tartışmada Rüstem Özay, belinden çıkardığı tabanca ile Toğrul ve Keser'e ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Toğrul yaşamını yitirdi, Ali Kesel ise ağır yaralandı. Kesel, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda suçunu sabit gördüğü Rüstem Özay'a, Mustafa Toğrul'u 'kasten öldürmek', Ali Kesel'i de 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, daha sonra sanığın yargılama sırasındaki pişmanlığı gösteren davranışları, cezasının sanığın üzerindeki olası etkileri göz önüne bulundurularak, hakkında iki ayrı suçtan da 'iyi hal' uygulanmasına hükmetti. Özay, 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay olmak üzere toplam 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın ev hapsi talebi ise reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel