Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Son 24 saatte 110 yangın kontrol altına alındı'

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 24 saatte 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettiklerini, bunlardan 110'unun tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Risk haritasına göre önümüzdeki günlerde Çanakkale'den Mersin'e kadar uzanan kıyı şeridinde rüzgarın etkili olacağına dikkati çeken Bakan Yumaklı, vatandaşlara dışarıda ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nün Yangın Yönetim Merkezi'nde, orman yangınlarındaki son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Yumaklı, Türkiye'de dünden bu yana 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettiklerini, bu yangınlardan 110'unun tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Yumaklı, "Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemiş olduğumuz Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık ve Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu. Yine büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladığımız Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydikemer yangınları bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz gece boyunca karadan, günün ilk ışıklarıyla birlikte de hava araçlarıyla müdahalelerine başladılar. Müdahaleler devam ediyor. Tamamen kontrol altına almak, aynı zamanda bir yönüyle de soğutma çalışmalarının eş zamanlı yapılması anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız işlerini bitirdiklerinde bu alanlarda soğutma konusunda da büyük oranda yol almış olacağız. Bu 3 yangınla ilgili de inşallah önümüzdeki saatlerde çok iyi haberleri vermiş olacağız" diye konuştu.

"FETHİYE ÜZÜMLÜ MAHALLESİ'NDE YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Son açıklamaların ardından bu gece saat 02.00 sıralarında Muğla'nın Fethiye ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde yeni bir yangın daha meydana geldiğini bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Burası da çok sık ormanlarla kaplı bir bölge olması hasebiyle hakikaten tehlikeli bir noktaydı. Ama arkadaşlarımız hemen oraya da müdahil oldular. Sabaha kadar büyük ölçüde buranın da enerjisini düşürmüş oldular. Şu anda bir yandan soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah burayla ilgili de diğerleriyle birlikte iyi haberi vermiş olacağız.

Dün akşam saatlerinde özellikle ekiplerimizin büyük konsantrasyonunu yığdığı Antalya Alanya yangını başlamıştı. Buranın özelliği şu, maalesef rüzgar hızı saatte 50 kilometrelere çıkmıştı. Ancak saat 23.00 sıralarında saatte 84 kilometre hızla rüzgar ölçümü yapıldı. Bu şu demek, hem oradaki arkadaşlarımız zaman zaman risk altında kalabilme ihtimaliyle karşı karşıya kaldılar hem de rüzgarın kararsız olması, buradaki müdahale eden arkadaşlarımızın cephe hattını sağlıklı bir şekilde kurmasını maalesef engellemiş oluyordu. Tecrübeli arkadaşlarımız bu konuda hakikaten sabaha kadar çok farklı varyasyonlarla yangının çok fazla yayılmasını büyük ölçüde engellemiş oldular. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. Dolayısıyla bu konudaki müdahalelerimiz gün boyunca devam edecek."

"VATANDAŞLARIMIZ DIŞARIDA ATEŞ YAKMAMALI"

Bakan Yumaklı, yangınla mücadelede 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500 arazöz ve 3 bin 500'den fazla orman personelinin sahada görev yaptığını açıkladı. Yumaklı, öğle saatlerine kadar rüzgarın hafiflemesinin yangınlara müdahaleye avantaj sağlayacağını ancak akşam saatlerinde rüzgarın yeniden kuvvetleneceğini belirtti. Müdahalenin, son ateş sönene kadar süreceğini vurgulayan Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Hep ifade ettiğimiz bir husus var. Yangın için önemli olan 3 ana unsur bulunuyor, düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar. Bu konuda geçtiğimiz haftadan itibaren hem biz hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de diğer ilgili kurumlar vatandaşlarımızı, kamuoyumuzu bilgilendirdi. Maalesef dün ve bugün çok iyi gidiyorduk. Bu unsurların hepsinin birlikte olması bizim daha dikkatli olmamızı gerektirirken, dün bu hususları yaşadık. Kontrol altına alınmış 110 yangından bahsediyoruz. Bu hakikaten son derece yüksek bir rakam. Değerli vatandaşlarımızı bu konuda tekrar tekrar hassas olmaya, dikkatli olmaya davet ediyorum.

Özellikle arkamda görmüş olduğunuz risk haritası, bu haftanın hatta belki önümüzdeki haftaya sarkacak bir risk durumunun da bizleri beklediğini gösteriyor. Buradan özellikle Çanakkale'den başlayarak Mersin'e kadar olan kıyı şeritlerimizde çok ciddi bir rüzgar unsurunun etkili olacağını görüyoruz. Tekrar bütün vatandaşlarımızdan dışarıda ateş yakmamalarını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz."

Kaynak: ANKA