Bursa Kestel'deki yangın tamamen söndü, Harmancık'ta alevlerle mücadele sürüyor

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Karabük'te çıkan yangında şu ana kadar 19 köy ve 50 mahalle tahliye edildi. Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında 3 gündür süren orman yangından iyi haber geldi.

KARABÜK YANGINININ EJERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 gündür süren Karabük yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ VE KESTEL'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yumaklı sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Çok riskli bir haftadayız. Teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Karabük yangınının enerjisi düşürüldü. Önümüzdeki saatlerde bu yangınla ilgili iyi haber vereceğiz. Bursa Kestel veKahramanmaraş 12 Şubat yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bursa'da Harmancık yangını devam ediyor. Rüzgara bağlı çok şiddetli yanmalar olmuştu. Gece boyu arkadaşlarımız yangın alanının tamamını çevrelediler. Şiddeti büyük ölçüde düşürülmüş vaziyette. Bu yangınla alakalı 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracı ve 853 personelle devam ediyoruz.