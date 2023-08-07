Tarım Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, 12 kişinin yaralandığı patlama bölgesini inceledi

Vali Yavuz: 13 siloda hasar meydana geldi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen ve 3'ü ağır 12 kişinin yaralandığı patlamanın ardından Tarım Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bölgede incelemelerde bulundu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 60 silodan 13'ünde hasar meydana geldiğini söyledi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nde, bugün 14.40 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen dumanlar kentin her yerinden görüldü. Gölcük, Körfez, Derince ilçesinde evlerin camları sallandı. Tonlarca tahılın bulunduğu depolar büyük hasar alırken, içeride bulunan buğday da alana saçıldı. Patlamanın ardından depolar savaş alanına döndü. Tarım Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal bölgede incelemelerde bulundu.

"Burada 60 silomuz var, 13'ünde hasar olduğunu tespit ettik"

Olaya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Toprak Mahsulleri Ofisinin silolarında ilk değerlendirmememize göre buğday tozu sıkışması sonucu kıvılcım almasıyla patlama ve yangın oluşmuştur. Olay öğrenilir öğrenilmez, bölgeye tüm ekiplerimiz seferber edildi. Burada tüm ekiplerimizle beraber yaralılarımızı kurtardık ve sağlık kuruluşlarına sevklerini sağladık. Olayın nasıl olduğu, sebebi konusunda da gerekli incelemeler, araştırmalar yapılacak. İnceleme ve araştırmadan sonra kesin neticelerle sizlere bilgi vereceğiz. Bu patlamada 12 kardeşimiz yaralanmıştır. Şu ana kadar 3 kardeşimizin durumu biraz daha ağır olmakla birlikte, diğer 9 kişinin sağlık durumu daha iyidir. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tarım Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ile beraber teknik ekiplerden bilgi aldık. Konu her yönüyle inceleniyor ve araştırılıyor. Burada 60 silomuz var, 13'ünde hasar olduğunu tespit ettik. İncelemelimiz devam ediyor.