Tarihi kaya resimlerinde saçma delikleri - Haberler

BURDUR'un flamingolarıyla da ünlü Yarışlı Gölü kıyılarındaki tarihi kaya resimlerinin olduğu bölgede Dünya Göçmen Kuşlar Günü nedeniyle kuş sayımına giden kuş gözlemcileri, Prehistorik döneme tarihlendirilen keçi ve geyik motifli kaya resimlerine tüfekle ateş edildiğini belirledi. Kaya resimlerinin üzerinde onlarca saçma deliği görüldü.

Burdur Kuş Gözlem Topluluğu üyesi kuş ve doğa gözlemcisi Mustafa Erturhan, 14 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü nedeniyle, Yeşilova ilçesi sınırlarında flamingolar başta olmak üzere onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Yarışlı Gölü civarında kuş sayımı yaparken, koruma altındaki Prehistorik döneme tarihlenen kaya resimlerinin üzerlerine yazılar yazıldığını, resimler çizildiğini ve tüfekle ateş edilmesi sonucu onlarca saçma deliği oluştuğunu tespit etti.

"Günün bütün zamanlarında güneş gören yüzeyi düz kayaçlara 2 metre yüksekliğe vurgu tekniğinde, profilden, birbiriyle toslaşan uzun ve dik boynuzlu 21 cm boyunda, 19 cm uzunluğunda dört adet stilize dağ keçisi ile bir adet ağaç dalları şeklindeki boynuzu, dik kuyruğu ile stilize edilmiş 31 cm yüksekliğinde 20 cm uzunluğunda geyik resmedilmiştir. Kayaüstü resimlerinin bulunduğu alana kuş uçumu 100 ila 300 metre uzaklıkta yüzeyinde prehistorik dönem verileri bulunan bir yamaç höyüğü, üç höyük ve bir Phrygia ve Lydia kültürünün iç içe olduğu yerleşim alanları bulunur."