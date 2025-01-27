Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangınları için "güvenlik kuşakları" oluşturulacak

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırlarındaki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geçen yıl 15 Haziran ve 15 Ağustos'ta çıkan büyük orman yangınları sonrası bölgede "güvenlik kuşakları" oluşturulması planlandı.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Alan bölgesinde geçen yıl çıkan 2 yangında, yaklaşık 1300 hektar orman ve bozuk araziyi kapsayan alan zarar gördü.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alınan yangınların ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda bölgedeki olası yangınların çıkma riskinin en aza indirilmesi, savaş alanlarının ve bölge halkının zarar görmelerinin engellenmesi planlandı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, küresel ısınmanın dünyanın önemli bir gerçeği olduğunu söyledi.

Hem dünyada hem de Türkiye'de küresel ısınmayla beraber yangın tehlikesinin daha da arttığını belirten Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl maalesef Çanakkale tarihi alanında yangınlar yaşadık. Tabii bu yangınlar bizim canımızı çok yaktı, çok acıttı. Çok şükür söndürüldü. Ama tabii birçok orman varlığı yok oldu. Özellikle tarihi alan bölgesi çok çok önemli bizler için. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak yeni yılda yangın tehlikelerine karşı nasıl tedbir alabiliriz, nasıl daha çabuk önleyebiliriz bunun çalışmalarını yapıyoruz.

Bir taraftan da yanmış orman alanlarında tekrar eski doğal haline nasıl getirebiliriz onun çalışması içerisindeyiz. Bununla ilgili toplantılar istişare ediyoruz. Hem orman teşkilatımız, hem mülki idaremiz, hem ilgili kurumlar, kolluk kuvvetleri, tarihi alan başkanlığı, üniversite ve tarihçiler, bilim adamları, bölge halkı ve muhtarlar ile yanan bölgelerle alakalı bundan sonra ne yapabiliriz ve yangına karşı nasıl tedbirler alabiliriz bunu planlıyoruz."

"Yeni dönemde orman yangınlarına karşı hazırlıklıyız"

Tarihi Alan bölgesinde yangından zarar gören bölgelerle alakalı eski doğal görünüme kavuşması için bir çalışma içerisinde olacaklarına işaret eden Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii tarihi alanın doğal bitki örtüsünün maki olduğunu da unutmayacağız. Çünkü hem savaş zamanında hem sonrasındaki tarihi gerçekler, tarihi alanda çok yoğun çam varlığı olduğunu gösteriyor. Çamın da tarihi alan bölgesinin doğal bir bitkisi olmadığı kanaatine varıldı. Yeni dönemde orman yangınlarına karşı hazırlıklıyız. Tarihi Alan Başkanlığı olarak hem yangın ekipmanlarımızı artırıyoruz hem de güvenlik kuşakları oluşturuyoruz. Allah korusun ziyaretçilerin yoğun olduğu bir dönemde yangın çıktığı anda nereden kaçabiliriz, nereden tahliye edebiliriz, nereyi kullanabiliriz, nasıl yangın güvenlik kuşakları oluşturabiliriz bunu planlıyoruz. Şu anda bu çalışmanın içerisindeyiz."

Kaşdemir, Cumhurbaşkanlığının da desteğiyle yeni bütçelerle yangına daha hızlı müdahale edecek ve olası yangınlar sırasında insanları ve burada bulunan canlıları tahliye edebilecek yeni yangın yolları ve yeni toplanma alanları da oluşturacaklarını anlattı.

Bu kapsamda planladıkları güvenlik kuşaklarının köylerin etrafını da saracağını vurgulayan İsmail Kaşdemir, "Tarihi Alan'da kapsamlı bir güvenlik kuşağı oluşturmayı arzu ediyoruz. Çünkü tarih alanındaki birçok köy orman içerisinde. Çanakkale'nin kuvvetli rüzgarı da malum. Bu rüzgarda nasıl köylerimizi koruruz bunun çalışması içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Savaş alanını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmanın sorumluluğu altındayız"

Yangının gerçekten artık hem dünyanın hem Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu söyleyen Kaşdemir, "Temenni ediyoruz ki yangınlarla inşallah bir daha karşılaşmayız. Ama bir taraftan da tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Yine Çanakkale tarihi alanı dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı ve en iyi doğal zenginliği olan doğal bitki örtüsü olan bir alan olarak korumaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin ebedi istirahatgahı, Çanakkale zaferlerinin kazanıldığı bir yer. Her karışında o büyük kahramanların izlerini görmemiz mümkün ve biz de bu korunmuş savaş alanını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmanın sorumluluğu altındayız." diye konuştu.

Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Tarihi Alan Başkanlığı olarak hem yangına karşı tedbirlerimizi artıracağız hem de yangın sırasında en ufak bir yaralanmaya ve Allah korusun can kaybına mahal vermemek için tedbirlerimizi alıyoruz. Bu konuda hem kamu kurumlarımızın hem orman teşkilatımızın, bölge halkının da desteğini yakından hissediyoruz. Çünkü Çanakkale bizim ortak değerimiz. Tarihi alan bu milletin ortak paydası. Biz Çanakkale tarihi alana inşallah gözbebeğimiz gibi bakacağız, koruyup kollayacağız."