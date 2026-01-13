Haberler

Tansu Çiller, tatil için Erciyes'te

Tansu Çiller, tatil için Erciyes'te
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Başbakan Tansu Çiller, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Erciyes Kayak Merkezi'nde bir araya geldi. Çiller, Kayseri'nin turizm potansiyelini övdü ve kış turizminin önemine dikkat çekti.

TATİL için Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen eski başbakanlardan Tansu Çiller, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ne tatil için gelen eski başbakan Tansu Çiller ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Başkan Büyükkılıç, Çiller'e Erciyes Kayak Merkezi'nin sahip olduğu altyapı, mekanik tesisler, pist uzunlukları ve uluslararası standartlardaki hizmet anlayışı hakkında bilgi verdi. Tansu Çiller, Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayseri bizim göz bebeğimiz, hakikaten çok severiz. Burada yaşayan Kayserililere bu vesileyle hem saygılarımı sunayım hem de çok mutlu olduğumu belirteyim. Burasının güzel karları başka yerde yok, tesisler de çok güzel. Dünyanın her yerinden turizmi buraya akıtmalı" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise "Şehrimizde sizleri görmek bizim için gurur. Erciyes; mekanik tesisleri, alp disiplini pistleri, uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan altyapısı ile Kayseri'nin ve ülkemizin gururudur. Hizmet etmeyi seviyoruz, şeref verdiniz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Numan Değirmenci de Erciyes kış turizmine, kayak öğretmenlerine ve derneğe verdiği desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

YouTube milyarderinden fakir edebiyatı
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
İzmir'de güvenlikleri darp edip banka aracını soydular

Banka aracını basıp milyonluk vurgun yaptılar
Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

YouTube milyarderinden fakir edebiyatı
Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinden ilk sözler
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi