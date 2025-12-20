Haberler

CHP'li Tanrıkulu'ndan Kandıra Cezaevi Ziyareti: "Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Diğer Siyasetçiler Kürt Meselesinin Rehinesidirler"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu Figen Yüksekdağ'ı ziyaret ettikten sonra yaptığı basın açıklamasında, tutuklama kararlarının siyasi bir karar olduğunu ve yargının gereğini yerine getirmediğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ' ve İBB davasından yargılananları ziyaret etti. Tanrıkulu, "Ben buradan hükümete sesleniyorum: Hem Selahattin Demirtaş hem Figen Yüksekdağ hem de diğer siyasetçiler Kürt meselesinin rehinesidirler. Bu kararı yargı vermedi, siyaset kurumu verdi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ ve İBB davasından yargılananları ziyaret etti.

"Bu tutuklama kararları Adalet ve Kalkma Partisi'nin karar alma mercilerinden çıkmıştır"

Ziyaretinin ardından Kandıra Cezaevi'nin önünde basın açıklaması yapan Tanrıkulu, Figen Yüksekdağ'ın 2016 yılından itibaren tutuklu olduğunu belirterek, açıklamasına şu şekilde devam etti:

Kaynak: ANKA / Güncel
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Kuzen dehşeti! Amcasının kızları tekme ve yumruklarla saldırdı
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Bakan Yumaklı'dan atama bekleyenlere net mesaj

Bakan Yumaklı'dan atama bekleyenlere net mesaj
Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, yeniden adliyede

Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci yeniden adliyede
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
title