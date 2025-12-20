CHP'li Tanrıkulu'ndan Kandıra Cezaevi Ziyareti: "Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Diğer Siyasetçiler Kürt Meselesinin Rehinesidirler"

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ' ve İBB davasından yargılananları ziyaret etti. Tanrıkulu, "Ben buradan hükümete sesleniyorum: Hem Selahattin Demirtaş hem Figen Yüksekdağ hem de diğer siyasetçiler Kürt meselesinin rehinesidirler. Bu kararı yargı vermedi, siyaset kurumu verdi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ ve İBB davasından yargılananları ziyaret etti.

"Bu tutuklama kararları Adalet ve Kalkma Partisi'nin karar alma mercilerinden çıkmıştır"

Ziyaretinin ardından Kandıra Cezaevi'nin önünde basın açıklaması yapan Tanrıkulu, Figen Yüksekdağ'ın 2016 yılından itibaren tutuklu olduğunu belirterek, açıklamasına şu şekilde devam etti: