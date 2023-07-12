Tanju Özcan, CHP önüne koltuk fırlattı; 'Kılıçdaroğlu al bu koltuğu git evinde otur, torunlarını sev'

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi önüne koltuk fıtlarak, "Koltuk meraklısı Bay Kemal'i göndermenin zamanı geldi. Sen madem bu kadar çok koltuk seviyorsun. Bak koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu, ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan al bu koltuğu git evinde otur, torunlarını sev" dedi.

Özcan, konuşmasının ardından otobüsün üzerinden CHP Genel Merkezi önüne beraberinde getirdiği bir koltuğu fırlattı. Özcan, "Artık millet muhalefetten bile umudunu kesmiş durumda. O yüzden bu koltuk meraklısı Bay Kemal'i göndermenin zamanı geldi. Sen madem bu kadar çok koltuk seviyorsun. Bak koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu, ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan al bu koltuğu git evinde otur, torunlarını sev" diye konuştu.