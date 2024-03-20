Talas'ta Menekşe Siteleri Kentsel Dönüşüm Konutları'nın Temeli Atıldı

Talas'ta Mevlana Mahallesi Menekşe Siteleri Kentsel Dönüşüm Konutları'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Halef Hoca Mezarlığı karşısında düzenlenen törenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kentsel dönüşümün geçen yıl yaşanan deprem felaketinin ardından daha büyük önem ve hız kazandığını belirtti.

Deprem tedbirlerinin en başında dirençli binalar yapmanın geldiğini anlatan Yalçın, dirençli binaların da kentsel dönüşümle mümkün olduğunu kaydetti.

Hem devletin hem de belediyelerin kentsel dönüşüm konusunda olağanüstü çaba gösterdiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Teşviklerin haddi hesabı yok. 40 yıl önce aldığınız aracı galeriye götürüp 'yenisini ver' diyerek alıyoruz, sanki onun gibi. Daireye daire veriliyor yani. Belediye olarak emsal artışı yaptık. Bunun üzerine ev sahiplerinden eğer katlarda ya da metrekarelerde fark yoksa hiçbir fark olmadan yeni ev ile eski ev değişmiş oldu. Burası 1990 yılında yapılmış. 1999 yılındaki Gölcük depreminden sonra değişen imar yönetmeliğinden sonra binalar gerçekten sağlam oldu. Yapı denetim firmaları devreye girdi. O nedenle Talas'ta 1999 senesinden sonra yapılan binalarda ağır hasar ya da orta hasar olmadı."

Yalçın, ilçede son 5 yıl içerisinde 1 milyon metrekareyi kapsayan 41 farklı alanda kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini aktardı.

Hak sahiplerinden Nevzat Bilge ise 62 Evler kentsel dönüşümdeki başarının burada da olacağına inandıklarını belirterek Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ise 2013 yılında ilk kez kentsel dönüşüm kanununun çıkmasıyla beraber Talas Belediyesinin bu konuda hep öncülük yaptığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Başkan Yalçın'ın sadece kentsel dönüşüm değil, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik ve gençlere yönelik gayretleriyle gönülleri fethettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla butona basılarak Menekşe Siteleri Kentsel Dönüşüm Konutları'nın temeline harç konuldu.