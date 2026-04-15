Haberler

Kayseri'de çocuklar buldukları cüzdanı zabıtaya teslim etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde parkta oynayan 3 çocuk, buldukları cüzdanı zabıta ekiplerine teslim etti. Cüzdan sahibi miniklerine teşekkür ederek örnek davranış sergilediklerini vurguladı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 çocuk, belediye binası önünde buldukları cüzdanı zabıta ekiplerine teslim etti.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 çocuk belediye binası önündeki parkta oynarken yerde cüzdan buldu.

Çocuklar, içinde bir miktar para ve kimlik kartı bulunan cüzdanı Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne verdi.

Cüzdan, kayıp başvurusu için Talas Belediyesine gelen sahibine teslim edildi.

Cüzdan sahibi, çocuklara teşekkür ederek, "Çocuklarımızı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Örnek olacak bir davranışa imza attılar. Kendilerini yetiştiren anne babalarını ve öğretmenlerini de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

