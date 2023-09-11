Taksim'de skandal görüntüler! 2 genç şortlarını indirip kendilerini böyle kayda aldı
İstanbul'un en kalabalık semti olan Taksim'de 2 genç şortlarını indirip o anları kayda aldı. Gençlerin cep telefonuna poz verdikleri anları ise başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.
İstanbul Taksim'de kaydedilen bir görüntü infial yarattı.İki şahıs şortlarını indirip, cep telefonu kamerasına pozverirken görüntülendi.
SOKAK ORTASINDA ŞORTLARINI İNDİRDİLER
Gece saatlerinde gerçekleşen olayda, Taksim Camii'nin yan sokağında bulunan iki genç çektikleri fotoğraflarla dikkat çekti. Şahıslar şortlarını yarıya kadar indirip, kendilerini kayda aldı.
TEPKİLERE NEDEN ODU
Söz konusu görüntüler çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, video sosyal medyada tepkilere neden oldu.