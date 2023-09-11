Taksim'de skandal görüntüler! 2 genç şortlarını indirip kendilerini böyle kayda aldı

İstanbul'un en kalabalık semti olan Taksim'de 2 genç şortlarını indirip o anları kayda aldı. Gençlerin cep telefonuna poz verdikleri anları ise başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.