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Taksim'de skandal görüntüler! 2 genç şortlarını indirip kendilerini böyle kayda aldı

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İstanbul'un en kalabalık semti olan Taksim'de 2 genç şortlarını indirip o anları kayda aldı. Gençlerin cep telefonuna poz verdikleri anları ise başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İstanbul Taksim'de kaydedilen bir görüntü infial yarattı.İki şahıs şortlarını indirip, cep telefonu kamerasına pozverirken görüntülendi.

SOKAK ORTASINDA ŞORTLARINI İNDİRDİLER

Gece saatlerinde gerçekleşen olayda, Taksim Camii'nin yan sokağında bulunan iki genç çektikleri fotoğraflarla dikkat çekti. Şahıslar şortlarını yarıya kadar indirip, kendilerini kayda aldı.

Taksim'de skandal görüntüler! 2 genç şortlarını indirip kendilerini böyle kayda aldı

TEPKİLERE NEDEN ODU

Söz konusu görüntüler çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, video sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Taksim'de skandal görüntüler! 2 genç şortlarını indirip kendilerini böyle kayda aldı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

Taksim Güncel Haberler

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