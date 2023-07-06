Taksim'de kaçak göçmen denetimi

Taksim Meydanı'nda düzensiz göçmenlere yönelik yapılan denetimde birçok kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri, yabancı uyruklu şüphelileri durdurarak üst araması ve Genel Bilgi Taraması yaptı. Yakalanan göçmenler polis merkezine götürüldü ve denetimlerin devam edeceği belirtildi.