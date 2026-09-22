Tajani, İranlı mevkidaşı Erkaçi ile Hürmüz'ün yeniden açılması müzakerelerini görüştü

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erkaçi ile Hürmüz Boğazı, Lübnan ve Yemen'deki son gelişmeleri görüştüklerini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan iki bakanın, burada bazı konuları ele alan bir görüşmede bir araya geldikleri belirtildi.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bölgedeki gerginlik sebebiyle gemi trafiğinin durduğu Hürmüz Boğazı'na işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz'ün yeniden açılması için müzakereleri ele aldık. Geçen haziran ayındaki mutabakat zaptı, bir anlaşmanın mümkün olduğunu gösterdi ve İtalya, seyrüsefer özgürlüğünün tam olarak yeniden sağlanması ve çatışmanın sona ermesi için atılacak her adımı desteklemeye devam edecektir."

İtalyan Bakan, Erakçi ile Lübnan ve Yemen'deki krizleri de görüştüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Babulmendeb Boğazı'ndan ticari gemi trafiğinin güvence altına alınması ihracatımız için çok önemlidir. İran'ı bölgeye barış ve istikrar getirecek siyasi ve diplomatik çözümleri teşvik etmek için nüfuzunu kullanmaya teşvik ettim. Ayrıca nükleer silahların yayılmasına karşı uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesinin, insan haklarına ve özellikle kadınların kişisel özgürlüklerine saygının önemini vurguladım."

Kaynak: AA