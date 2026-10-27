Taizli kadınlar kurabiye kampanyasını silah ve mühimmat desteğine dönüştürdü

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MUHAMMED el-RUMEYM / HALİL İBRAHİM MEDET - Yemen'in stratejik konumda bulunan Taiz kentinde yaşayan kadınlar, yıllardır devam eden çatışmalarda, İran destekli Husilere karşı savaşan hükümet güçlerine destek olmak için kurabiye yapıp satarak başlattıkları kampanyayı silah desteği sağlayacak kadar genişletti.

Yıllardır kısmi abluka altında bulunan Taiz kenti, bu ayın başlarından itibaren Husiler tarafından tam kuşatma altına alındı.

Taraflar çatışmalar nedeniyle birbirlerini suçlarken uzun zamandır sorunların yaşandığı Taiz'deki insani kriz gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor.

Stratejik konumda bulunan Taiz kenti çevresi, Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların odak noktası haline gelmiş durumda.

Hava saldırılarıyla Husilerin ilerleyişi yavaşlatılsa da İran destekli grup, Taiz kentinin diğer bölgelerle bağlantısını keserek kuşatmaya aldı.

Kurabiye yaparak hükümet güçlerine destek oluyorlar

Kuşatma altındaki kentin kadınlarının, Husilere karşı koyan hükümet güçlerini desteklemek için evlerinin mutfaklarında başlattığı destek kampanyası zamanla büyüyerek silah ve mühimmat tedarikine katkıda bulunulmasına kadar ilerledi.

Söz konusu kampanyayı kız kardeşi ve çocuklarıyla beraber başlatan Hatice el-Mecidi ve Yemenli insan hakları aktivisti Ravza en-Nehmi, Taiz'deki kadınların hükümet güçlerine destek vermek için yürüttükleri faaliyetleri AA muhabirine anlattı.

Kampanya 2015'te başladı

Mecidi, kampanyanın geçmişinin kentin ilk defa Husiler tarafından kuşatıldığı 2015 yılına kadar uzandığını belirterek bugün gelinen aşamada askeri kıyafet, teçhizat ve hatta silah ve mühimmat alınmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Kampanyanın başladığı ilk dönemde yolların Husiler tarafından kapatılmasının bir sonucu olarak kentin zor durumda kaldığını anımsatan Mecidi, bu dönemde kız kardeşi ve çocuklarıyla birlikte kurabiye yaparak mevzide nöbet tutan askerlere ikram ettiklerini anlattı.

Mecidi, başlattıkları kampanyanın zamanla genişlediğini, gönüllü olarak kurabiye ve yemek pişiren kadınların sayısının yaklaşık 40'a ulaştığını belirterek, faaliyetlerin özellikle ramazan ayında ve bayramlarda yoğunlaştığına dikkati çekti.

Kadınlar, bu faaliyetleri toplumsal sorumluluk olarak görüyor

Kampanyaya katılan kadınların zamanla gıda kolileri, su ve çatışma bölgelerine kolayca taşınan atıştırmalıklar temin ettiğini ifade eden Mecidi, kampanyada özellikle kurabiye tercih edilmesinin sebebinin birkaç gün saklanabilmesi ve mevzide uzun süre kalmak zorunda kalan askerlere uygun bir seçenek olması olduğunu söyledi.

Mecidi, kampanyanın ilk dönemlerinde fırınların, ekmek üretiminin ve gıda tedarikinin sınırlı olduğunu ancak bağışçıların desteğiyle kampanyanın gelişebildiğini bildirdi.

Çalışmalar kapsamında para toplandığını, askeri kıyafetler, yelekler ve kışlık giysiler temin edildiğini kaydeden Mecidi, hükümet güçlerine ulaştırılmak üzere silah ve mühimmat satın alınmasına da katkıda bulunduklarını anlattı.

Mecidi, kampanyaya katılan kadınların bu faaliyetleri kente ve kent sakinlerine karşı toplumsal sorumluluklarının bir uzantısı olarak gördüklerini vurgulayarak, "Halk olarak, şehrin savunmasına katkı sağlayanlarla, cephede nöbet tutanlarla tek safta birleşmek görevimizdir." dedi.

"Kampanyalarımızı halen sürdürüyoruz"

Kadınların yürüttüğü bir başka kampanyanın sorumluluğunu üstlenen Ravza en-Nehmi ise kadınların şehri savunmadaki değerinin sunduğu katkının büyüklüğüyle değil, topluma ve genel olarak Taiz'e karşı taşıdığı sorumluluğun bilincinde olmasıyla ölçülmesi gerektiğini söyledi.

Kenti savunmak için hayatlarını tehlikeye atan askerleri gören kadınların harekete geçerek kampanyalar başlattığını kaydeden Nehmi, Taizli kadınların imkanlarına ve yaşadıkları bölgelere göre gruplar oluşturarak çalışmalarını koordine ettiklerini ifade etti.

Nehmi, kampanyalar çerçevesinde bazı kadınların ekmek ve kurabiye yapımına odaklanırken diğerlerinin bağış toplama, gıda, su ve giysi temin ederek askerlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Halkın bu kampanyalara gösterdiği ilginin gönüllüleri daha fazla motive ettiğinin altını çizen Nehmi, hamur yoğurarak kentin savunmasına katılım sağlamaya çalışan kadınların Taiz'deki toplumsal dayanışmanın örneklerinden olduğunu vurguladı.

Nehmi, Taiz'deki eğitimli veya eğitimsiz fark etmeksizin tüm kadınların tek yumruk olarak kenti savunmasına katkı sağladığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zamanla mühimmat ve mermi desteği sağlamaya başladık. Ardından ağır silahlar, Kalaşnikof tüfekleri ve fişeklikler satın alabilecek seviyeye ulaştık. İhtiyaçlar tahmin ettiğimizden çok daha fazla olduğu için yardım kampanyalarımızı halen sürdürüyoruz."

Kaynak: AA