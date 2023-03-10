CHP'li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle yanıt verdi: Deprem bölgesinde yaşayanlar biliyor neyin ne olduğunu

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözleriyle ilgili "Deprem bölgelerinde yaşayanlar biliyor neyin ne olduğunu. Cumhurbaşkanı'nın sözlerini halkımın vicdanına bırakıyorum. İncinen incinsin! Bunlarla uğraşacak zamanım yok. Kim doğru kim yanlış takdir halkımızındır" açıklamasını yaptı.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, dün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da yaşananlara ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenlemişti. Depremde yaşadıklarını kürsüye vura vura anlatan Şahin, "Zamanında gelmediniz, Hatay'ı ölüme terk ettiniz, Hatay'a kefen bile vermediniz, 40'lı 40'lı kıyafetleriyle battaniyelere, bazıları da sarılı olmayan bacaklarıyla gömüldüler, bazıları gömülemedi bile, uzun günler sıra beklediler" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şahin'in sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Biz yaralıyız. Biz dertliyiz. Hanımefendi konuşuyor. Öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekiliymiş. Hatay milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar. Ama Hatay milletvekili olmanın ötesinde Cumhurbaşkanı olarak biz, sadece Hatay değil, 11 ilin 11'inde de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz, sürdüreceğiz… Dürüst olalım dürüst. İskenderun'da ne var, diyor. İskenderun'da kruvazör gemi var. Bunun yanında İskenderun'da çadır da var, konteyner de var. Dersin ki, İskenderun'a geldin mi? Evet geldim. Ama senin haberin yoksa ben ne yapayım. Arkadaşlarım sürekli oraya gittiler. Orada sağ olsun belediye başkanı arkadaşımız, büyük bir gayretle aile çalışıyorlar. Belki ondan da haberi yoktur. Ama dedim ya biz dertliyiz. Bunların derdi yok." dedi.

"KİM DOĞRU KİM YANLIŞ TAKDİR HALKIMIZINDIR"

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında söylediklerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Ben Türkiye'nin vekiliyim. İskenderun'da depreme yakalandığım için ilk günler oradaydım. Nefes veren milletin sesi olup, milletin Meclis'inde yaşadıklarımızı anlattım. Gelmediniz demiyorum, 'tedbir almadınız, kurtarma yapmadınız, üç gün arama kurtarma ekipleri gelmedi, geldiğinde de malzeme eksikti, insanları ölüme terk ettiniz' diyorum! Günlerce uğranmayan göçükler oldu, hala da var. Şimdi de '33. gündeyiz barınma sorununu hala çözmediniz' diyorum.

"DEPREM BÖLGESİNDE YAŞAYANLAR BİLİYOR NEYİN NE OLDUĞUNU"

Bir kez daha çağrımızı yineleyip halkımızın eksiklerinin giderilmesini istiyorum. Deprem bölgelerinde yaşayanlar biliyor neyin ne olduğunu. Cumhurbaşkanı'nın sözlerini halkımın vicdanına bırakıyorum. İncinen incinsin! Bunlarla uğraşacak zamanım yok. Kim doğru kim yanlış takdir halkımızındır..."