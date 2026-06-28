Suudi Arabistan ile Fransa, ABD-İran mutabakatına ilişkin gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Bin Selman ile Cumhurbaşkanı Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptındaki son gelişmeler ve bölgede güvenlik ile istikrarı sağlayacak kapsamlı çözümlere ulaşılması için yürütülen çabaları ele alındı.

Macron ile Bin Selman ayrıca ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptındaki son gelişmelerin yanı sıra bölgede güvenlik ve istikrarı sağlayacak şekilde kapsamlı çözümlere ulaşılması için yürütülen çabaları da ele aldı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki mevcut işbirliği alanları ile ortak önemi haiz bölgesel ve uluslararası meseleler de değerlendirildi.