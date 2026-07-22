Suudi Arabistan ve Kuveyt liderleri dayanışma mesajı verdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'ın Kuveyt topraklarına yönelik saldırılarının ardından Kuveyt ile tam dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Bin Selman, İran'ın Kuveyt topraklarına yönelik saldırılarının ardından Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, Bin Selman'ın, Suudi Arabistan'ın İran'ın Kuveyt'e yönelik söz konusu saldırılarını şiddetle kınadığını ve ülkesinin Kuveyt ile tam dayanışma içinde olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal'in de Kuveyt'in Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğunu, ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumaya yönelik alacağı tüm tedbirleri tam olarak desteklediğini ifade ettiği kaydedildi.

Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.