Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Suudi Sivil Savunma, Mekke, Cidde, Taif ve Yenbu'da tehlike alarmını kaldırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Sivil Savunma, Mekke, Cidde, Taif ve Yenbu'da uyarı alarmı verildiğini, ardından tehlikenin geçtiğini duyurdu. Halktan talimatlara uyması ve toplanmaktan kaçınması istenirken İçişleri Bakanlığı füze ve İHA görüntülerini paylaşmanın hukuki sorumluluk doğuracağını bildirdi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Mekke, Cidde, Taif ve Yenbu kentlerinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini daha sonra tehlikenin geçtiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mekke ile Cidde, Taif ve Yenbu kentlerinde Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden tehlike uyarısı yapıldığı belirtildi.

Daha sonra yapılan açıklamada, tehlikenin geçtiği bilgisi verilerek halktan güvenlikleri için Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uymayı sürdürmeleri, toplanmaktan ve görüntü çekmekten kaçınmaları istendi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da füze ve insansız hava araçlarına müdahale anlarıyla bunların düştüğü yerlere ilişkin görüntü çekmenin, bilgi yayımlamanın veya paylaşmanın hukuki sorumluluk doğuracağı uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda açıklaması: Mayıstan sonra yokum

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Bundan sonra yokum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Kediyi kurtarmak isterken korkuluk koptu! Bursa'da SRC eğitmeni 3. kattan düşüp öldü

Yavru kedi için uzandı, korkuluk elinde kaldı! 3. kattan düştü
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız

Skandalın mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak

81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak
Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi

Başbakandan halka "stok yapın" uyarısı! Sebebi savaş ve saldırı riski