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Suudi Bakanlar Kurulu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda ilerlemeden memnuniyet duydu

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Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanmasındaki ilerlemeden memnuniyet duyduğunu açıkladı. Bakanlar Kurulu, anlaşmanın genel sekreterliği ile komite ve çalışma gruplarının kurulmasında kaydedilen ilerlemeyi olumlu buldu.

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan ile imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, anlaşma kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Bakanlar Kurulu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın genel sekreterliğinin kurulması, buna bağlı komite ve çalışma gruplarının oluşturulması konusunda kaydedilen ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurul ayrıca, üç ülke arasındaki koordinasyon ve entegrasyonun güçlendirilmesi, anlaşmadaki taahhütlerin ortak caydırıcılık ve kolektif savunmayı destekleyecek askeri işbirliğine dönüştürülmesi amacıyla dışişleri bakanları ve genelkurmay başkanları toplantılarında atılan adımları olumlu karşıladı.

Deniz ulaşımının güvenliğine vurgu

Bakanlar Kurulu, BM Güvenlik Konseyinin İran destekli Husilerin Suudi Arabistan ve ticari gemilere yönelik devam eden saldırılarını, Kızıldeniz ile Babulmendeb Boğazı'ndaki deniz ulaşımının güvenliğini tehdit eden ve Yemen'de barış çabalarını baltalayan eylemlerini kınamasını da memnuniyetle karşıladı.

Kurul, Hürmüz ve Babulmendeb boğazları ile Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde seyrüsefer serbestisinin korunmasının önemini vurguladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşı başlattığı 28 Şubat öncesine dönmesi gerektiğini belirten Kurul, bu geçişlerde herhangi bir ücret veya kısıtlama uygulanmaması çağrısında bulundu.

Kurul, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları doğrultusunda, hayati öneme sahip bu su yollarının baskı veya tehdit aracı olarak kullanılmasını ya da ülkelerin çıkarlarına zarar vermek için kullanılmasını reddettiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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