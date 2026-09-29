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Galatasaray ve Fenerbahçe'den hakem operasyonuna ilk tepki

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Galatasaray ve Fenerbahçe'den hakem operasyonuna ilk tepki
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Türk futbolunu sarsan "Hakemler Dosyası" soruşturmasının ardından gözler Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çevrildi. İki kulübün de süreci yakından takip ettiği belirtilirken, Galatasaray'ın yargı sürecinin sonucunu bekleyeceği, Fenerbahçe'nin ise gelişmeleri izledikten sonra açıklama yapacağı aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturmasının ardından Türk futbolunda hareketli saatler yaşanıyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu isimlere yönelik gözaltı işlemleri sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tavrı da merak konusu oldu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN İLK TEPKİ

Gazeteci İbrahim Seten'in aktardığına göre Galatasaray, soruşturmayla ilgili mevcut aşamada yargı sürecinin tamamlanmasını bekleme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulübün konuya ilişkin yaklaşımının “ Yargı sürecinin sonuna kadar bekleyeceğiz” şeklinde olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin ise gelişmeleri yakından takip ettiği ve şu aşamada kamuoyuna açıklama yapmayı düşünmediği aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulübün, “Gelişmeleri dikkatlice izliyoruz, henüz bir açıklama yapmayacağız. Gelişmeleri izledikten sonra bir açıklama yapacağız” değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMADA NELER YAŞANDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerinin değerlendirildiği belirtildi.

Dosyada bazı şüpheliler hakkında “eziyet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarına ilişkin iddialar araştırılırken, soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkındaki iddialara ilişkin emniyetteki işlemler sürüyor.

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