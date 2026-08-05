Suudi Arabistan ve Ürdün'den Bölgesel İşbirliği Görüşmesi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bin Ferhan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen "Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı" öncesinde Safedi ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bunları geliştirme yollarının yanı sıra başta Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ile bu konuda yürütülen çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA