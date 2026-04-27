Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan, Körfez'deki mevkidaşlarıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın İran, Katar, Bahreyn ve Afganistan'daki mevkidaşlarıyla bölgedeki gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamalara göre bin Ferhan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede "bölgesel gelişmeler, gerilimi düşürme ve bölgedeki tansiyonu yatıştırmaya yönelik çabalar" ele alındı.

Bin Ferhan, ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman ile telefonda görüştü.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile Suudi Arabistan ve Katar'ın güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları değerlendirildi.

Suudi Arabistanlı Bakan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile telefon görüşmesinde de bölgedeki durumu ele aldı.

Bin Ferhan'ın Afganistanlı mevkidaşı Emir Han Muttaki ile telefon görüşmesinde de bölgedeki son gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.