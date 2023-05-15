Suudi Arabistan Bahreyn'de yatırım için 5 milyar dolar fon ayırdı

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, ülkesinin, Bahreyn'deki hayati sektörlere yatırım için 5 milyar dolar fon ayırdığını açıkladı.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, ülkesinin, Bahreyn'deki hayati sektörlere yatırım için 5 milyar dolar fon ayırdığını açıkladı.

Suudi Arabistan Al Arabiya televizyon kanalının haberine göre Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Falih, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 3.Suudi Arabistan-Bahreyn Koordinasyon Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Ülkesinin, Bahreyn'de yatırım için 5 milyar dolar fon tahsis ettiğini belirten Falih ayrıca Suudi Arabistan-Bahreyn Şehir Planlama Konseyi kurulduğunu açıkladı.

Bahreyn'in 2015 ila 2021 yılları arasında petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklı ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalması, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerini, 10 milyar dolardan fazla mali paket sağlamaya sevk etmişti.

Günde 300 bin varilden daha az ham petrol üreten küçük üretici Bahreyn, birkaç yıl önce, ekonomiyi çeşitlendirmek için geleneksel enerji gelirlerinden uzak bir plan başlatmıştı.