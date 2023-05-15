Üye Girişi
Haberi Paylaş
Suudi Arabistan Bahreyn'de yatırım için 5 milyar dolar fon ayırdı

Suudi Arabistan Bahreyn'de yatırım için 5 milyar dolar fon ayırdı

Güncel Haberler

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, ülkesinin, Bahreyn'deki hayati sektörlere yatırım için 5 milyar dolar fon ayırdığını açıkladı.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, ülkesinin, Bahreyn'deki hayati sektörlere yatırım için 5 milyar dolar fon ayırdığını açıkladı.

Suudi Arabistan Al Arabiya televizyon kanalının haberine göre Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Falih, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 3.Suudi Arabistan-Bahreyn Koordinasyon Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Ülkesinin, Bahreyn'de yatırım için 5 milyar dolar fon tahsis ettiğini belirten Falih ayrıca Suudi Arabistan-Bahreyn Şehir Planlama Konseyi kurulduğunu açıkladı.

Bahreyn'in 2015 ila 2021 yılları arasında petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklı ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalması, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerini, 10 milyar dolardan fazla mali paket sağlamaya sevk etmişti.

Günde 300 bin varilden daha az ham petrol üreten küçük üretici Bahreyn, birkaç yıl önce, ekonomiyi çeşitlendirmek için geleneksel enerji gelirlerinden uzak bir plan başlatmıştı.

Kaynak: AA / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah - Güncel

Suudi Arabistan Halid el Falih Bahreyn Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title