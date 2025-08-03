Sürmene'de Teleferik Kazasında Çift Hayatını Kaybetti

Sürmene'de Teleferik Kazasında Çift Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde ilkel teleferikle gübre taşırken elektrik akımına kapılan Hüseyin ve Ayşe Öztürk çifti hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde ilkel teleferikle gübre taşımak isterken meydana gelen arıza nedeniyle elektrik akımına kapılan Hüseyin (55) ve eşi Ayşe Öztürk (53), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fındıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle gübre taşımaya çalışan Hüseyin- Ayşe Öztürk çifti, teleferikte meydana gelen arıza sonrası elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztürk çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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