Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı - Haberler

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Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gaziantep'te yaşlı bir Suriyeli kadını tekmeledikten sonra "Çocuk hırsızına benzettim" diyen şahıs, polis ekipleri tarafından bu sabah gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Savaştan kaçarak Gaziantep'e sığınan 70 yaşındaki Suriyeli uyruklu yaşlı kadın, kentteki 'çocuk hırsızına benzetildiği' gerekçesiyle bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı. Çaresizce ağlayan kadının görüntüleri yürek burktu.

Olay üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak saldırganın S.Ç. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon ile şahıs gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan ve akli dengesinin yerinde olmadığını tespit edilen 70 yaşındaki kadının kaymakam tarafından evinde ziyaret edildiği belirtilirken, Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Saldırganın birçok suçtan sabıka kaydı bulunduğu öğrenilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları, Suriyeli kadına yapılan saldırı görüntülerle ilgili yaptıkları bazı yorum ve paylaşımlarda, son dönemlerde Suriyeli mültecilere yönelik artan söylemlerin şiddeti tetiklediği belirterek siyasetçilere duyarlılık çağrısında bulundu.

Suriyeli kadını tekmeleyip 'Benzettim' diyen şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı

Suriyeli kadını tekmeleyip 'Benzettim' diyen şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Suriyeli Saldırı Suriye Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

arel mimar:

Tekme atan ayağın kırılsın inşallah. Kadına şiddet hayır diyen kesim nerde?

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özge :

BU ŞİDDET SURİYELİ OLDUĞU İÇİN DEĞİL YALNIZ ORDAKİ AYRIMI YAPABİLECEK ZEKAYI KULLANMA YETİSİNE SAHİBİZDİR UMARIM ;)

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UZUNMUSTAFA:

suriyeli sevmeyenler mesaj atsin ne yazacak merak ediyorum bu olaya

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