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Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Halebi, THK Üniversitesini ziyaret etti

Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Halebi, THK Üniversitesini ziyaret etti
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Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan El Halebi, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er'i ziyaret etti.

Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan El Halebi, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er'i ziyaret etti.

Suriye'deki bazı üniversitelerin rektörlerinin yer aldığı heyetler arası görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Halebi, kendilerini üniversitede ağırlamalarından ve misafirperverliklerinden dolayı Er'e teşekkürlerini iletti.

Halebi, THK Üniversitesindeki atmosferin diğer üniversitelerden çok farklı olduğunu dile getirerek, "Yaşadığımız zor zamanlarda Yükseköğretim Kurulu olarak Suriye'nin kuzeyinde akademik birimlerin açılmasıyla oradaki halkımızın, öğrencilerimizin eğitimlerini devam etme fırsatını sizler sundunuz. Tabii bunun yanında siyasi ve askeri desteği de göz ardı etmemiz mümkün değil." dedi.

8 Aralık 2024'te Suriye'nin yeni bir döneme geçtiğini belirten Halebi, bu yeni süreçte hükümet ve bakanlık olarak yeniden inşa sürecine başladıklarını, bu ziyaretle de THK Üniversitesinin tecrübelerinden, teknik altyapı ve birikiminden faydalanarak Suriye'de yükseköğretimde eksik gördükleri noktaları gidermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Halebi, "Burada ileri teknoloji ve kültürel zenginlik içerisinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Buradaki deneyim şunu gösteriyor, sanayi, insan kaynakları ve teknolojiyle iç içe olan bir ekibi görüyoruz. Bilim ve yeteneği aynı anda barındırıyor." diye konuştu.

Ziyaretin gerçek manada bir ortaklığa dönüşmesini dileyen Halebi, "Yakın zamanda biz de Suriye'de savunma bilimleri alanında bir üniversite kurduk. Buradaki üniversitenin deneyiminden yararlanarak bu üniversiteyi besleme konusunda da işbirliği içerisinde olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Suriye'nin ortak bir tarihi olduğunu söyleyen Halebi, "Bundan sonraki tarihimizi de artık biz yazacağız ve ortak bir şekilde yazacağız. Bu ziyaretlerimiz inşallah başlangıç olacak, bundan sonraki ziyaretlerde mutabakat zaptları ve anlaşmalar imzalamak suretiyle biz bu işbirliğini daha üst seviyelere taşıyarak özellikle yükseköğretim alanındaki işbirliğimizi daha da pekiştirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Türkiye ile Suriye ilişkileri yeni bir çehre kazandı"

THK Üniversitesi Rektörü Er de Bakan Halebi başkanlığındaki heyeti üniversitede ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Suriye'nin 2011-2012'den itibaren sıkıntılı bir süreç yaşadığını dile getiren Er, "Bu süreçte biz de ülke olarak bir imtihan geçirdik. İnşallah bu imtihanı biz başarıyla vermişizdir. Yaklaşık 3 buçuk milyon Suriyeli kardeşimize burada gurbet hayatı çektirmemeye, gurbet duygusu yaşatmamaya özen gösterdik." dedi.

Suriye'deki akademisyenlere ve öğrencilere de Türkiye'deki üniversitelerin kapılarının açıldığını vurgulayan Er, "8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'de yeni bir dönem başladı. Bu dönemde Türkiye ile Suriye ilişkileri yeni bir çehre kazandı. Artık görevimiz, Suriye'deki yeni yönetimin uzun yıllar hasar gören altyapıyı güçlendirme ve yeniden imar çalışmalarına katkı vermektir." diye konuştu.

Er, Suriye'deki üniversitelerin altyapı, insan kaynağı ve akademik kadroların güçlendirilmesi bakımından eksikliklerini gidermelerine destek sağlayacaklarını belirtti.

İki heyetin görüşmesinin ardından Er, Bakan Halebi başkanlığındaki heyete üniversiteyi gezdirerek yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA
Haberler.com
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