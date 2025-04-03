Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek

Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli ödetilecek
Cem Yiğit Üzümoğlu ve 11 kişi boykot soruşturmasında serbest

Boykot soruşturmasında 11 kişi ile ilgili karar verildi
CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız

CHP'den yeni karar: Her hafta sonu bunu yapacağız
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı

Suriye Yönetimi ve PKK/YPG Arasında Takas Anlaşması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG arasında Halep'te yapılan takas sonucu, örgüt tarafından alıkonulan yaklaşık 100 kişi serbest bırakıldı.

Suriye yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG arasında imzalanan anlaşma gereği, örgütün Halep ilinde alıkoyduğu kişilerden yaklaşık 100'ü salıverildi.

Şam yönetimi ve terör örgütü PKK/YPG arasında 1 Nisan'da varılan anlaşma gereği, Halep'in Leymramun Kavşağı'nda taraflar arasında takas yapıldı.

Buna göre ilk etapta, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin yıkılmasının ardından örgüt tarafından alıkonulanlardan yaklaşık 100'ü serbest kalırken, buna karşılık Suriye yönetimi de örgüt mensubu 97 kişiyi salıverdi.

Terör örgütü PKK/YPG, rejimin devrilmesinin ardından Halep kent merkezinde sızarak çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.