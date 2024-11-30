Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Suriyeli muhalifler geçtiğimiz günlerde Halep'e yönelik saldırı başlatmış, muhalifler Halep'in kent merkezini ve birçok mahallesini dün itibari ile kontrol altına almıştı.

Bölgede çatışmaların şiddeti artıyor. Rus uçakları İdlib ve Halep'e yönelik hava saldırıları düzenlerken; Esad güçleri, Halep'ten çekildiklerini duyurdu. Geri çekilmenin gerekçesi ise karşı saldırıya hazırlanmak olduğu bildirildi.

HALEP HAVALİMANI YPG'YE BIRAKILDI

Esad güçlerinin Halep'ten çekilirken Halep Uluslararası Havalimanı'nın kontrolünü terör örgütü PKK/ Ypg'ye bıraktı.

NE OLMUŞTU?

27 Kasım'da, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.