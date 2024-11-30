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Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

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Muhaliflerin Halep'i ele geçirmesinin ardından bölgeden çekilme kararı alan Esad güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı.

Suriyeli muhalifler geçtiğimiz günlerde Halep'e yönelik saldırı başlatmış, muhalifler Halep'in kent merkezini ve birçok mahallesini dün itibari ile kontrol altına almıştı.

Bölgede çatışmaların şiddeti artıyor. Rus uçakları İdlib ve Halep'e yönelik hava saldırıları düzenlerken; Esad güçleri, Halep'ten çekildiklerini duyurdu. Geri çekilmenin gerekçesi ise karşı saldırıya hazırlanmak olduğu bildirildi.

HALEP HAVALİMANI YPG'YE BIRAKILDI

Esad güçlerinin Halep'ten çekilirken Halep Uluslararası Havalimanı'nın kontrolünü terör örgütü PKK/ Ypg'ye bıraktı.

NE OLMUŞTU?

27 Kasım'da, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıNur Zo:

Halep'i il 82 yapma vakti geldi

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Haber Yorumlarısdsfs dfsa:

Düşmanımın düşmanı benim dostum demiş Esad... Ve o dostları ile beraber sonu gelecek

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Haber YorumlarıVll. Murat:

işte ABD nin planladıgi olay devreye girdi...artık ABD uçakları Suriye de havaalanı sahibi oldu

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Bütün tarihleri böyle @r@pl@rin sadece kaçarlar israril kurut hepsini

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Haber YorumlarıÇetin Kılıç:

Akıllı iş yapmışlar.. Afferin Essad başkana ;)

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Haber YorumlarıJokerAllame:

@r@p sevenler uçak bileti alın yardıma gidin

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Haber YorumlarıMustafa Engin:

Türkiye Suriye ile işbirliği yapmalı. Başka yolu yok. akp israil gölgesinden kurtulmalı

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Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

Ne günlere kaldık vay be

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Haber YorumlarıYasin Kuş:

Mayın eşşeklerine bırakmışlar ??

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