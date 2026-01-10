Haberler

Suriye ordusu, son mahalleyi de YPG'den temizledi

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksut mahallesindeki güvenlik operasyonlarının tamamlandığını duyurdu. Böylece Halep'teki son mahalle de YPG'lilerden kurtarıldı.

Suriye ordusu, Halep kentinde terör örgütü YPG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığını duyurdu.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Halep'teki Şeyh Maksud mahallesinin terör örgütünden temizlendiği belirtilerek, "Sivilleri evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya çağırıyoruz, çünkü terör örgütlerinin unsurları aralarında saklanıyor. Siviller, herhangi bir acil durumda veya örgüt üyelerinin varlığını bildirmek için sokaklarda bulunan askeri güçlerle iletişime geçebilir" ifadeleri kullanıldı.

ÇATIŞMALAR 6 OCAK'TAN BU YANA SÜRÜYOR

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu açıklamıştı.

