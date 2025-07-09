Suriye'nin Lazkiye Bölgesinde Orman Yangınları Devam Ediyor

Suriye'nin Lazkiye Bölgesinde Orman Yangınları Devam Ediyor
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Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 3 Temmuz'da başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınları kontrol altına alınamadı. Türkiye, Ürdün ve Lübnan'dan gönderilen hava araçlarıyla müdahale edilen yangında, 14 bin dönümden fazla tarım ve orman alanı zarar gördü.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 7 gün önce başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Bayırbucak'taki Kartal ve Zahiye Dağları ile 45 Tepe çevresinde etkili olan yangın, henüz kontrol altına alınamadı.

Yangına sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Türkiye, Ürdün ve Lübnan'dan gönderilen hava araçlarıyla müdahale ediliyor.

Lazkiye'de orman yangını

Bölgedeki geniş çaplı yangın 3 Temmuz'da başlamış, Kastal Maaf, Kantara, Mezra, Beyt Mılık, Fırınlık ormanları ve Murtlu köyleri en çok etkilenen yerler olmuştu.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, dün yaptığı basın açıklamasında, yangınlarla bağlantısı olduğu değerlendirilen birden fazla kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Lazkiye Valisi Muhammed Osman ise 3 Temmuz'dan bu yana 14 bin dönümden fazla tarım ve orman alanının zarar gördüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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