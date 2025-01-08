Üye Girişi
Haberler
ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'de orman yangını! Los Angeles'ta acil durum ilan edildi
Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı

Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yakınız

Gazze'de ateşkes kapıda! ABD'den kritik açıklama geldi
Parti içine 'Pışık' yapan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama: Kim alındıysa alındı

İmamoğlu, tepki çeken ifadesi için bakın ne dedi

Suriye Kadınları Yeni Yönetimde Aktif Rol İstiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çöküşünün ardından, Suriyeli Kadınlar Siyasi Hareketi (SWMP), kadınların yeni yönetimin şekillenmesinde eşit söz hakkına sahip olması gerektiğini vurguladı. Şam'da düzenlenen basın toplantısında kadınların siyasi değişim sürecindeki rollerine dikkat çekildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çöküşünün ardından kadınlar, seslerini daha gür duyurmak ve yeni yönetimin şekillenmesinde aktif bir paydaş olmak adına çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

Suriyeli Kadınlar Siyasi Hareketi (SWMP), yeni yönetimin özgürlük ve eşitlik temelleri üzerine inşa edilmesi konusundaki taleplerini iletmek için Şam'da basın toplantısı düzenledi.

SWMP kurucu ortağı ve Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezinden (ECCHR) hukuk danışmanı Joumana Seif, AA muhabirine verdiği demeçte, bu toplantıyı hareketin kuruluşundan bu yana geçen 7 yılda neler yaptıklarından bahsetmek ve kadınların yeni hükümetin oluşturulmasında üstlenmek istedikleri rolü vurgulamak için düzenlediklerini ifade etti.

Seif, kadınların Suriye devriminin önemli bir paydaşı olduğunu vurgulayarak, 16 Mart 2011'de İçişleri Bakanlığı önünde Esed rejimine karşı düzenlenen ilk gösteriye katılanların çoğunun kadın olduğunu vurguladı.

Söz konusu gösterinin kadınlar tarafından organize edildiğini, Suriyeli kadınların ülkenin geleceğini tasarlama konusunda söz hakkına sahip olması gerektiğini dile getiren Seif, "Ortak bir paydada buluşmak için birbirimizle konuşmamız, birbirimizi anlamamız lazım." şeklinde konuştu.

Suriye'nin parlak bir geleceğe sahip olmasının tek yolunun demokrasiden geçtiğinin altını çizen Seif, yeni hükümete geçiş sürecinde, "sürdürülebilir barışın ve geçiş dönemi adaletinin" önemine vurgu yaptı.

Seif, hiçbir kurum ya da otoritenin tüm süreci tek başına yönetemeyeceği için ülkenin sivil toplum kuruluşlarının, kadın örgütlerinin katılımına ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Biz bu konuda iyimseriz ve birlikte çalışmaya açığız." dedi.

"Yeni oluşturulacak kanunda kadınlara öncelik verilmesini istiyoruz."

Toplantıya katılan Suriye Kadın Hareketi üyesi Dua Muhammed de kadınlar olmadan Suriye'de yeni bir hükümetin oluşturulmasının "imkansız" olduğunu belirterek, kadınların siyasi değişimdeki önemine dikkati çekti.

Muhammed, kadınların Suriye'deki siyasi dönüşümün önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Kadınların yeni hükümetin oluşturulmasındaki her aşamada söz sahibi olması, karar alma süreçlerinde etkin rol oynaması gerekmektedir." dedi.

Dua Muhammed, Esed rejiminde son 13 yılda kadınlara yönelik yaklaşımın değiştiğini ve kadınların da en az erkekler kadar şiddete maruz kaldığını ifade etti.

Kadınların Esed rejimi döneminde yapılan kanunda ayrımcılığa uğradığına işaret eden Muhammed, "(Yeni hükümette) Böyle bir durumun yaşanmasını istemiyoruz. Yeni oluşturulacak kanunda kadınlara öncelik verilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Orta Doğu'daki kadınların "evde oturup, çocuk baktığına" yönelik ön yargıyı da eleştiren Muhammed, "Kadınlar ne yapmak isterse yapabilir ve ne olmak istediklerine kendileri karar verir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
img

Altın fiyatları için kader anı bu gece
img

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı
img

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı

Cimbom, son dakikada fırsat tepti
Çin'den yayılmaya başlayan yeni virüs endişe yarattı

İşte endişe yaratan HPMV virüsüne ilişkin tüm ayrıntılar
Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Ermenistan, Türkiye sınırındaki birliklerin çekilmesini değerlendirecek

Tek bir şart koştular! "Türkiye sınırından çekebiliriz"
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Son Dakika Haberleri

Emre Belözoğlu kaza mı geçirdi, sağlık durumu ne? Tottenham Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 8 Ocak EXXEN spor canlı izle Los Angeles yangını söndü mü, devam ediyor mu, ölen var mı ABD? Galatasaray Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Başakşehir geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi? Leroy Sane Galatasaray'a gelecek mi? Memura seyyanen zam ikiye katlandı mı? Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Galatasaray Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman neden yok? 178. bölüm Kuruluş Osman günü mü değişti, bu hafta yok mu? 8 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.