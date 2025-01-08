Suriye Kadınları Yeni Yönetimde Aktif Rol İstiyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çöküşünün ardından kadınlar, seslerini daha gür duyurmak ve yeni yönetimin şekillenmesinde aktif bir paydaş olmak adına çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

Suriyeli Kadınlar Siyasi Hareketi (SWMP), yeni yönetimin özgürlük ve eşitlik temelleri üzerine inşa edilmesi konusundaki taleplerini iletmek için Şam'da basın toplantısı düzenledi.

SWMP kurucu ortağı ve Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezinden (ECCHR) hukuk danışmanı Joumana Seif, AA muhabirine verdiği demeçte, bu toplantıyı hareketin kuruluşundan bu yana geçen 7 yılda neler yaptıklarından bahsetmek ve kadınların yeni hükümetin oluşturulmasında üstlenmek istedikleri rolü vurgulamak için düzenlediklerini ifade etti.

Seif, kadınların Suriye devriminin önemli bir paydaşı olduğunu vurgulayarak, 16 Mart 2011'de İçişleri Bakanlığı önünde Esed rejimine karşı düzenlenen ilk gösteriye katılanların çoğunun kadın olduğunu vurguladı.

Söz konusu gösterinin kadınlar tarafından organize edildiğini, Suriyeli kadınların ülkenin geleceğini tasarlama konusunda söz hakkına sahip olması gerektiğini dile getiren Seif, "Ortak bir paydada buluşmak için birbirimizle konuşmamız, birbirimizi anlamamız lazım." şeklinde konuştu.

Suriye'nin parlak bir geleceğe sahip olmasının tek yolunun demokrasiden geçtiğinin altını çizen Seif, yeni hükümete geçiş sürecinde, "sürdürülebilir barışın ve geçiş dönemi adaletinin" önemine vurgu yaptı.

Seif, hiçbir kurum ya da otoritenin tüm süreci tek başına yönetemeyeceği için ülkenin sivil toplum kuruluşlarının, kadın örgütlerinin katılımına ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Biz bu konuda iyimseriz ve birlikte çalışmaya açığız." dedi.

"Yeni oluşturulacak kanunda kadınlara öncelik verilmesini istiyoruz."

Toplantıya katılan Suriye Kadın Hareketi üyesi Dua Muhammed de kadınlar olmadan Suriye'de yeni bir hükümetin oluşturulmasının "imkansız" olduğunu belirterek, kadınların siyasi değişimdeki önemine dikkati çekti.

Muhammed, kadınların Suriye'deki siyasi dönüşümün önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Kadınların yeni hükümetin oluşturulmasındaki her aşamada söz sahibi olması, karar alma süreçlerinde etkin rol oynaması gerekmektedir." dedi.

Dua Muhammed, Esed rejiminde son 13 yılda kadınlara yönelik yaklaşımın değiştiğini ve kadınların da en az erkekler kadar şiddete maruz kaldığını ifade etti.

Kadınların Esed rejimi döneminde yapılan kanunda ayrımcılığa uğradığına işaret eden Muhammed, "(Yeni hükümette) Böyle bir durumun yaşanmasını istemiyoruz. Yeni oluşturulacak kanunda kadınlara öncelik verilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Orta Doğu'daki kadınların "evde oturup, çocuk baktığına" yönelik ön yargıyı da eleştiren Muhammed, "Kadınlar ne yapmak isterse yapabilir ve ne olmak istediklerine kendileri karar verir." ifadelerini kullandı.