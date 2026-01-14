Haberler

Suriye'den Şara röportajını yayımlamayan Irak merkezli televizyona tepki

Güncelleme:
Suriye Enformasyon Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan röportajın 'siyasi gerekçelerle' yayımlanmaması nedeniyle Irak merkezli Şems TV'ye tepki gösterdi. Bakanlık, bu durumu profesyonel gazetecilik açısından eleştirerek, röportajın resmi platformlardan yayımlanma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezli Arapça yayın yapan Şems TV, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirilen röportajı yayınlamama kararı aldı.

Halep'te terör örgütü YPG/SDG unsurları ile yaşanan çatışmaların hemen sonrasında kayda alınan söyleşinin ekrana taşınmaması, bölgedeki siyasi dengeler açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

"SÜRECİ YATIŞTIRAN BİR DİL YOKTU"

Edinilen bilgilere göre, röportajın yayınlanmaması yönündeki karar son aşamada verildi. Bu tercihte, özellikle bölgedeki hassas siyasi ortam etkili oldu. Şems TV yönetimi, mevcut koşullarda söz konusu içeriğin yayınlanmasının bölgesel gerilimi artırabileceği kanaatine vardı.

Şems TV Genel Müdürü Elie Nakouzi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Şara'nın röportajdaki söyleminin tansiyonu düşürmekten uzak olduğunu ifade etti. Nakouzi, Şara'nın sükûnet ve diyalog çağrısı yapmak yerine, SDG'yi hedef alan sert ifadeler kullandığını belirtti.

"BU DİLDE YAYINA GİDEMEYİZ"

"Bu dilde yayına gidemeyiz" diyen Nakouzi, alınan kararın tamamen editoryal sorumluluk ve siyasi hassasiyetler doğrultusunda şekillendiğini dile getirdi. Kanal yönetimi, Suriye'nin kuzeyindeki dengeler göz önünde bulundurulduğunda, röportajın mevcut haliyle yayınlanmasının riskli olacağı görüşünde birleşti. Öte yandan, kaydedilen röportajın tamamen rafa kaldırılmadığı, koşulların değişmesi halinde ilerleyen dönemde yeniden değerlendirilerek yayınlanabileceği de kulislerde konuşulan ihtimaller arasında yer alıyor.

"ÇOK SAYIDA YEREL VE ULUSLARARASI KANAL OLMASINA RAĞMEN KÜRT BİR KANALI TERCİH ETTİ"

Öte yandan Suriye Enformasyon Bakanlığı tarafından kanalın söz konusu kararının ardından yapılan yazılı açıklamada, Nakouzi'nin "kendi siyasi gerekçeleriyle" röportajı yayımlamadığına dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bakanlık, Cumhurbaşkanı Şara'nın, görüşlerini sunmak ve son gelişmeleri ele almak için çok sayıda yerel ve uluslararası kanal olmasına rağmen Kürt bir kanalı tercih ettiğini teyit etmektedir. Bu tercih, Kürtlerin statüsünün, rolünün ve haklarının önemini vurgulamaktadır."

Söz konusu televizyonun Şara röportajını yayımlamama kararının profesyonel gazetecilik bağlamında yeterli bir gerekçesi olmadığı belirtilerek, Enformasyon Bakanlığının röportajı resmi platformları aracılığıyla yasal çerçeve içinde yayımlama hakkını saklı tuttuğu aktarıldı.

HALEP'TE NE OLMUŞTU?

Şam ile SDG arasında 10 Mart 2025'te imzalanan mutabakat çerçevesinde, SDG kontrolündeki bölge ve güçlerin 2025'in sonuna kadar merkezi yönetime entegre edilmesi üzerinde uzlaşıldı. Ancak sürenin dolmasına karşın SDG tarafından mutabakata uyulmadı. Son olarak SDG unsurları, Halep'te Şeyh Maksud Mahallesi'nde sıkıştı. Nüfusun yoğun olduğu mahallede, örgüt, sivilleri canlı kalkan olarak kullanıp Suriye ordusuna karşı koymaya çalıştı. Yoğun çatışmaların yaşandığı mahallede SDG unsurları, daha sonra bölgeyi terk ederek tahliye olmayı kabul etmek zorunda kaldı. Suriye ordusu ise operasyon süresince sivillerin geçici olarak mahalleden çıkabilmesi için güvenli koridorlar ve belirli zaman dilimleri oluşturdu.

