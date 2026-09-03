Rakka Kamplarında Zorlu Yaşam: Çocuklar Mağdur

Suriye'nin farklı bölgelerinden devrik Beşşar Esed rejimi ve terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen binlerce kişi, Rakka vilayetindeki kamplarda zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor.

Saldırılardan kaçarak Rakka'daki Sehle el-Benat ve Yunani kamplarında yaklaşık 10 bin kişi, temel hizmetlerin yetersiz olduğu çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Yerinden edilenler, gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının çoğunun çekilmesiyle insani yardım desteği de azaldı.

Kamplarda yaşayanlar, savaş nedeniyle evlerinin tahrip olmasının yanı sıra elektrik, su, sağlık ve diğer temel hizmetlerin bulunmaması nedeniyle memleketlerine dönemediklerini vurguluyor.

Suriye'deki iç savaş döneminde Beşşar Esed rejimi ve terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilenlerin kaldığı kamplardaki zor yaşam koşullarından en çok çocuklar etkileniyor.

Çadırlarda yaşayan aileler, çocuklarının daha iyi şartlarda büyümesini ve eğitimlerine devam etmesini istiyor.

Geçimlerini atık toplayarak sağlamaya çalışıyorlar

Rakka'daki kamplardan birinde yaşayan Sara Musa, ailesinin geçimini sağlamak için naylon ve kullanılmış ayakkabılar topladığını söyledi.

Kamptaki yaşam koşullarının oldukça zor olduğunu ifade eden Musa, "Biz yoksulluk içinde yaşıyoruz. Naylon topluyoruz, yıpranmış ayakkabılar topluyoruz. Ayakkabıları bulup dükkanlara satıyoruz." dedi.

Kampta temel ihtiyaçlara erişimde de sıkıntı yaşadıklarını belirten Musa, ekmek, çay ve şeker gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarının kendileri için yüksek olduğunu ifade etti.

Kalp hastası eşinin tedavi masraflarını karşılayamıyor

Kampta yaşayan Seham Derviş de çocuklarının ve kalp hastası eşinin tedavi masraflarını karşılayamadığını anlattı.

Derviş, "Eşim kalp hastası. Şam'a gidip stent ve anjiyo yaptırması gerekiyor ancak bunu karşılayacak maddi imkanım yok." dedi.

Kampta iş imkanının bulunmadığını ifade eden Derviş, ailesinin geçimini çöplerden topladıkları malzemeleri kullanarak sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Derviş, "Biz çöplüklerden topladıklarımızla yaşıyoruz, geçimimizi çöpten sağlıyoruz. Bize destek verilseydi, buradan ayrılıp evlerimize geri dönerdik." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız temel ihtiyaçlardan mahrum"

Kampta yaz ve kış çadırlarda yaşadıklarını aktaran Derviş, çocuklarının sağlık, eğitim ve temizlik gibi temel ihtiyaçlardan mahrum kaldığını belirtti.

Çocuklarının kıyafet ihtiyaçlarını da karşılamakta zorlandıklarını belirten Derviş, "Çocuklarımız diğer çocuklar gibi rahatça giyinemiyor. Onları giydirebilmek için çöplerden ve çöp yığınlarından kıyafet topluyoruz." dedi.

Evlerine dönebilmeleri için destek talep eden Derviş, "Çöpe gidip ekmek, yemek ve kullanılabilecek şeyleri topluyor, temizleyip aileme getiriyorum." diye konuştu.

Deyrizor'a dönmek istiyorlar

Kampta yaşayan Usame el-Abd ise yaşam koşullarının oldukça zor olduğunu söyledi.

Memleketleri Deyrizor'da güvenli yaşam ve destek imkanlarının sağlanması halinde geri dönmek istediklerini ifade eden El-Abd, "Memleketimiz Deyrizor'da bize destek verilseydi, geri dönerdik. İlgi gösterilseydi geri dönerdik." dedi.

Deyrizor'da çok sayıda bölgenin yıkık durumda olduğunu ve yeniden imar çalışmalarının yetersiz kaldığını belirten el-Abd, bölgedeki ekonomik koşulların da insanların dönüşünü zorlaştırdığını dile getirdi.

Kampta yaşayanların yıkık ve hasarlı çadırlarda hayatlarını sürdürdüğünü anlatan Abd, temel ihtiyaçlara erişimde de ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Kampta iş imkanının bulunmadığını ve ailelerin geçim sıkıntısı çektiğini ifade eden Abd, "Bu kamptakilerin çoğu Deyrizorlu, çocuklarımız için iş imkanı yok. Hatta su bile yok. Suyu parayla satın alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA