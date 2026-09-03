Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay

Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona ererken, deneyimli teknik adamın ayrılığının mali boyutuna ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Bordo-mavili kulüp, Tekke'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti. Yapılan açıklamada Fatih Tekke'ye herhangi bir tazminat ödenmeyeceği belirtilmişti.

MAAŞI 150 MİLYON TL'YE ÇIKMIŞTI

Sözcü'de yer alan habere göre Fatih Tekke, Mart 2025'te Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Tekke'nin yıllık ücretine Temmuz 2026'da 60 milyon TL zam yapıldı ve deneyimli teknik adamın senelik kazancı 150 milyon TL'ye yükseldi.

525 MİLYON TL'DEN VAZGEÇTİ

Sözleşmesinin bitimine uzun bir süre bulunmasına rağmen Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Fatih Tekke'nin, kalan kontratından doğan toplam 525 milyon TL'lik ücretinden vazgeçtiği ifade edildi. Tekke'nin ayrılık sırasında herhangi bir tazminat talep etmemesiyle birlikte bu tutarın Trabzonspor'un kasasında kaldığı belirtildi.

TAZMİNAT ALMADAN AYRILDI

Bordo-mavili kulübün KAP'a yaptığı bildirimle sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği resmiyet kazanırken, Fatih Tekke'nin yarım milyar lirayı aşan tutardan vazgeçerek takımdan ayrılması, ayrılığın en dikkat çeken detaylarından biri oldu.